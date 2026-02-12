Суд в Сухуме назначил домашний арест трем участникам инцидента с политтехнологами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба и Хына Думава помещены под домашний арест по делу об инциденте в редакции газеты "Абхазский вестник". Обвиняемые не согласились с решением суда.

Как писал "Кавказский узел", три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года, накануне муниципальных выборов, были задержаны в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным абхазских СМИ, политтехнологов выдворили за пределы республики. В конце декабря суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям. В начале февраля участникам инцидента с политтехнологами Эшсоу Какалии и Аслану Кмузову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оппозиция потребовала снять с муниципальных выборов кандидатов "Команды Абхазии", агитацией за которых занимались россияне. 24 ноября стало известно, что в федеральный розыск объявлены трое подозреваемых по уголовному делу о разбойном нападении на территории Абхазии (на российских политтехнологов). "Установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кана Кварчии, Эшсоу Какалии, Хына Думавы, которые объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю. Причиненный ущерб оценен в 1,9 миллиона рублей. Муниципальные выборы, для участия в которых приехала команда российских политтехнологов, были нацелены на искоренение политической конкуренции, а представители оппозиции, которые помешали влиянию на итоги выборов, подверглись уголовному преследованию в России, заявили абхазские политики, призвав президента защитить права граждан и суверенитет республики. Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что граждане Абхазии, независимо от того, в совершении какого преступления подозреваются, не подлежат выдаче другой стране в соответствии с Конституцией.

Граждане Абхазии Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба и Хына Думава сегодня добровольно явились в прокуратуру Сухума для дачи показаний. Прокуратура обратилась в столичный суд с заявлением об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для троих активистов, сообщил Telegram-канал "Аиашара".

Адвокат Алмасхана Ардзинбы Марина Тания не согласилась с представлением прокуратуры. Она отметила, что в деле нет не только прямых, но и косвенных доказательств причастности ее подзащитного к вменяемому ему преступлению.

Тания отметила, что в первоначальных показаниях не фигурирует ее подзащитный. Адвокат назвала материалы дела абсурдными и неподтвержденными никакими доказательствами. Алмасхан Ардзинба поддержал своего адвоката.

Несмотря на аргументы защиты, судья Аида Барциц удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 12 апреля. Также Алмасхану Ардзинбе запрещается пользоваться телефоном, связью и интернетом.

Судья также удовлетворила ходатайство прокуратуры о домашнем аресте в отношении депутата шестого созыва парламента Абхазии Гарри Кокаи. Она не приняла аргумент адвоката, что фамилии, имена и полные анкетные данные 10 граждан, среди которых и Гарри Кокая, появились лишь после международного запроса Генпрокуратуры, направленного 22 декабря.

В отношении общественного деятеля Хына Думавы Сухумский суд, по словам адвоката, не учел, что он является единственным кормильцем в семье, и также удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте на два месяца.