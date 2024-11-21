Обвинения в адрес Гаджиева* стали способом уладить конфликт Кадырова и Керимова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров и сенатор Сулейман Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. 20 ноября РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение.

"Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - перевел слова главы Чечни ТАСС.

Эти люди - Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов, особо не известны в республике, указал журналист Милрад Фатуллаев.

"Мурад Гошдадов известен тем, что был в охране у <бывшего главы Пенсионного фонда Дагестана> Сагида Муртазалиева. Абдула Мамадибирова не знаю, но думаю, он тоже относится к этим кругам. Они мало известны для широких кругов. То есть назвать их известными личностями, у которых есть какие-то информационные каналы и источники, нельзя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, озвученная ими сумма в 5 миллионов долларов – плата за распространение информации, большая сумма для Гаджиева*.

"Сейчас это большая для него сумма. Раньше такая сумма не представляла для него какую-то сложность, но в данный момент это не так. Он потерял свои источники дохода в России, потом он серьезно потратился, пока легализовался и осел в ОАЭ. Далее о его скромных финансовых возможностях мы можем судить по утекшим в сеть переговорам при попытке получения европейского паспорта. Он очень сильно торговался за получение паспорта. По всем этим параметрам можно сказать, что сейчас у него уже не те возможности. В этом плане озвученная сумма вызывает вопросы", - отметил он.

Если это правда, то они крупно рисковали своей жизнью

Однако сама сумма в 5 миллионов долларов не завышенная сумма для озвучки такой версии покушения на Кадырова. "Они знали, что это ложная информация. То есть они понимали, что в случае чего с них будет большой спрос, скажем так. Они должны были иметь возможность исчезнуть и скрыться так, чтобы их было сложно найти. А это большие деньги. При том что они не могут чем-то легально заниматься, работать. Если это правда, то они крупно рисковали своей жизнью, можно сказать. Поэтому могли потребовать такую сумму. Мне кажется, что это видео появилось для того, чтобы Кадыров и Сулейманов могли уладить конфликт, обвинив во всем Гаджиева*", - указал он.

Дагестанский журналист, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов - люди малоизвестные.

"Эти люди хорошо известны в узких кругах. Мурад Гошдадов, уроженец Цумадинского района, борец, входил в охрану бывшего руководителя Пенсионного фонда Дагестана Сагида Муртазалиева. Второй - Абдула Маммадибиров, близок к депутату Госдумы Ризвану Курбанову и вице-президенту Федерации спортивной борьбы России Омару Муртазалиеву. Сагид и Омар - не родственники, однофамильцы. Единственный способ, которым они могли распространить информацию о якобы заказе Рамзана Кадырова людьми Курбанова и Керимова - это лично встретиться с Кадыровым или людьми Кадырова и в доверительной беседе сообщить об этом. Другого способа сделать это у них нет. Как известно, первым, кто в публичном поле сообщил о заказе Кадырова - это сам Кадыров", - сказал он "Кавказскому узлу".

Это видео больше похоже на результат переговоров Кадырова, Керимова и Курбанова, позволяющий всем красиво выйти из истории, обвинив во всем иноагента Магомеда Гаджиева

По его словам, озвученная ими сумма вызывает сомнения. "Сумма вызывает сомнения, потому что такая информационная услуга стоит больше. Ведь получив такую сумму и озвучив такую, грозящую разборками и взаимным убийством, информацию, причем заведомо, с их слов, ложную, надо суметь скрыться так далеко, чтобы была возможность безбоязненно жить и тратить эти средства. Это видео больше похоже на результат переговоров Кадырова, Керимова и Курбанова, позволяющий всем красиво выйти из истории, обвинив во всем иноагента Магомеда Гаджиева*", - подчеркнул он.

Действия Абдула Мамадибирова и Мурада Гошдадова подпадают под часть 2 статьи 128.1 УК РФ, считает юрист Патимат Абдулаева.

"В действиях этих лиц усматриваются признаки состава преступления по статье о клевете, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Это статья 128.1 УК РФ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, эта статья относится к категории публичных дел. "Это означает, что если этот факт стал известен в публичном поле, то здесь правоохранительные органы могут по своей инициативе возбуждать уголовное дело без заявления лица, которое считает себя пострадавшим из-за этой клеветы. А первая часть этой статьи предусматривает частного заявителя в качестве потерпевшего, то есть без заявления частного лица правоохранительные органы не могут ничего сделать", - отметила она.

Напомним, 11 октября Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет отношения к компании Wildberries. Бекхан Барахоев также заявил, что не имеет отношения к подготовке покушения на Кадырова.

12 октября глава Дагестана Сергей Меликов после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту". В поддержку Керимова также высказался мэр Дербента. Эти видеоролики, как и многие другие подобного характера, в том числе подготовленные бюджетниками, опубликованы в созданном 11 октября Telegram-канале "За нашего Сулеймана!".

Кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов или критики, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы слова Рамзана Кадырова.

18 сентября в Москве между выходцами из Чечни и Ингушетии произошел массовый конфликт у офиса Wildberries, были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. Что известно об участниках конфликта около офиса Wildberries и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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