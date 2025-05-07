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04:10, 7 мая 2025

Жительница Еревана вызвана на допрос за комментарией под статьей про Пашиняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком Армении вызвал на допрос жительницу Еревана, которая оставила под статьей про премьер-министра Никола Пашиняна комментарий про сдачу территорий страны.

Следственный комитет Армении вызвал на допрос 34-летнюю жительницу Еревана, поводом стал комментарий под статьей о премьер-министре Николе Пашиняне.

По словам супруга Веры, на допрос ее вызвали как свидетеля, однако фактически она является подозреваемой. "Тому, кто сдаст территории, принадлежащие Армении, нужно отрубить руки", - написала в комментарии женщина. "Моя жена ничего не сделала, она просто написала комментарий, нельзя нарушать право человека на свободу слова. Люди оскорбляют друг друга в лицо, а мою жену вызывают на допрос за ее комментарий. Это нарушений прав человека", - приводит 6 мая News.am слова мужа подозреваемой.

Также супруг сообщил, что с семьей они переехали в Ереван из Котайкской области. В ходе проводимых следственных действий у женщины изъяли телефон.

В уведомлении, направленном Вере, упоминается пункт 2 статьи 3 части 330 УК Армении о публичных призывах к насилию, публичном оправдании или пропаганде насилия.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Ереване оправдал ведущих подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые обвинялись в оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна.

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Автор: "Кавказский узел"

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