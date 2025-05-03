Оправданы обвиняемые по делу об оскорблении Пашиняна

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Суд в Ереване оправдал ведущих подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые обвинялись в оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года силовики задержали руководителя общественной организации "Гражданское сознание" Нарека Самсоняна и ведущего подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна. Оба были арестованы на два месяца по делу об оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна. Апелляционный суд в апреле отказал обоим в освобождении.

Суд в Ереване оправдал авторов подкаста "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые обвинялись в хулиганстве после высказываний в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает 2 мая News.am со ссылкой на адвоката Рубена Меликяна.

В марте прошлого года Самсонян и Сагателян были арестованы, затем суд смягчил им меру пресечения, назначив административный надзор. Им также было запрещено вести подкаст, но в ноябре прошлого года запрет был снят, информирует "Новости-Армения".

Напомним, что, по версии следствия, Самсонян и Сагателян во время подкаста "намеренно совершили хулиганство", "ругаясь и произнося нецензурные выражения в адрес членов правительства Армении и представителей власти". Адвокат Сагателяна Арсен Бабаян заявил 22 апреля, что "Вазген и Нарек - политзаключенные, арестованные по обвинению в оскорблении, которое давно декриминализировано в Армении".

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