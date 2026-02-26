Генсек армянской оппозиционной партии "Родина" переведен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хачик Галстян выйдет на свободу через двое суток.

Как писал "Кавказский узел", В ночь на 30 декабря 2025 сотрудники Антикоррупционного комитета после обысков задержали Хачика Галстяна - секретаря оппозиционной партии "Айреник" ("Родина", упоминается в русскязычных СМИ также как "Отечество" и "Отчизна"). Суд в тот же день принял решение о заключении его под стражу сроком на два месяца. Лидер партии Артур Ванецян назвал задержание Галстяна "очередным политическим преследованием".

Суд в Армении изменил меру пресечения генеральному секретарю оппозиционной партии "Родина" Хачику Галстяну с заключения под стражу на домашний арест.

"После рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей Хачика Галстяна суд принял решение применить альтернативную меру пресечения в виде домашнего ареста. Хачик будет дома через 2 дня", - сообщил его адвокат Арсен Бабаян в Facebook*.

Напомним, что Галстян является фигурантом дела о даче взяток в ходе выборов в совет старейшин общины Вагаршапат Армавирской области страны, состоявшихся 16 ноября 2025 года.

Напомним, 15 декабря 2025 года активисты АРФ "Дашнакцутюн" провели у офиса ЕС в Ереване акцию и потребовали, чтобы Евросоюз официально зафиксировал наличие политзаключенных в Армении. В стране нет политзаключенных, заявил 28 декабря глава МИД Арарат Мирзоян.

В июне 2025 года в Армении прошла серия арестов политических оппонентов действующей власти. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении в 2025 году".