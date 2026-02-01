×

15:58, 1 февраля 2026

Очередной состав с российским зерном отправлен через Азербайджан в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

25 вагонов с российским зерном проследовали через территорию Азербайджана в Армению. Из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира, установленного между Ереваном и Баку. Это произошло благодаря тому, что Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению.

18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. Тогда поступили 1 220 тонн бензина марки АИ-95, 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. Пользователи Facebook* сочли торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана. При этом в Армении на фоне дефицита довольно ощутимо подорожал сжиженный газ, многие автомобилисты вынуждены перейти на бензин. Они считают, что таким образом власти пытаются принудить их покупать бензин, поставленный из Азербайджана.

Грузовой поезд из 25 вагонов с российским зерном, следующий транзитом через территорию Азербайджана в Армению, отправился со станции Баладжары, сообщило сегодня Report. Общий объем отправленного груза составил 1 746 тонн.

Далее поезд последует в Грузию, откуда направится на станцию Даларик в Армении, говорится в публикации.

Из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.

Напомним, прямой импорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению привел к снижению цен на бензин на АЗС, что вызвано меньшими затратами на транспортировку, чем при доставке топлива из России, но пока объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны. Поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

Автор: "Кавказский узел"

