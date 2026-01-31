Число подписей под призывом похоронить Баймурадову превысило 100

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петиция правозащитников с призывом к властям Армении выдать друзьям для похорон тело убитой уроженки Чечни Айшат Баймурадовой набрала 107 подписей.

Как писал "Кавказский узел", петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов). К вечеру 27 января петиция набрала 73 подписи.

Авторы петиции призвали власти Армении выдать тело убитой ее друзьям для похорон, поскольку родственники девушки не выразили желания похоронить ее на родине.

30 января, спустя неделю после публикации петиции с призывом выдать тело Баймурадовой, число подписей под ней превысило 100. По состоянию на 08.28 мск 31 января, под обращением насчитывается 107 подписей.

В числе новых подписантов на странице петиции указаны пользователи Change.org с никами Anstassiya Pak, Дмитрий Топильских, Anzhela Rogozina, Darya Vardanyan, Anita Kanitz, Инга Логинова, Виталий Гутник и другие. Информация об этих пользователях и их комментарии на платформе не опубликованы.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось.

Феномен избирательного доверия ставит в опасное положение беглянок из Чечни Многие беглянки с Северного Кавказа, несмотря на угрозы, которые заставили их сбежать из семьи, сохраняют базовое доверие к некоторым из родственников и пренебрегают рекомендациями правозащитников по безопасности. Такое избирательное доверие обернулось трагедией в случае Алии Оздамировой, которая вернулась в Чечню и предположительно стала жертвой "убийства чести".

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa.

"Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела «неправильный» с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поступков] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики. С учетом всех этих обстоятельств [...] плюс несоблюдения Айшат элементарных правил безопасности, никаких шансов выжить у нее практически не было. Нежелание родственников забрать ее тело и похоронить в Чечне, это еще и своего рода посмертная месть с их стороны", - высказал свое мнение читатель.

Напомним, правоохранительные органы Армении продолжают попытки связаться с родственниками Айшат Баймурадовой. Силовики настаивают на выдаче тела семье во избежание претензий с их стороны в будущем. Представитель МВД Армении пояснил "Кавказскому узлу", что власти руководствуются законом "О похоронах", согласно которому тело можно передать лишь родственникам умершего. Согласно закону, в случае отказа родственников либо при их отсутствии похороны организуют руководитель общины или полиция Армении.

Айшат Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

На пикете в Ереване 4 ноября 2025 года активисты призвали власти Армении обеспечить государственную защиту женщинам, бежавшим из Чечни и других северокавказских регионов.

Беглянки с Северного Кавказа на чужбине оказываются в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище. Армянская сторона должна предпринять меры для расследования убийства, заявили правозащитники в ноябре 2025 года.