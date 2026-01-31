×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:31, 31 января 2026

Число подписей под призывом похоронить Баймурадову превысило 100

Айшат Баймурадова. Фото: https://daptar.ru/2025/10/21/zhertva-domashnego-nasiliya-iz-chechni-naidena-mertvoi-v-erevane-chto-izvestno-o-nei/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петиция правозащитников с призывом к властям Армении выдать друзьям для похорон тело убитой уроженки Чечни Айшат Баймурадовой набрала 107 подписей.

Как писал "Кавказский узел", петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов). К вечеру 27 января петиция набрала 73 подписи.

Авторы петиции призвали власти Армении выдать тело убитой ее друзьям для похорон, поскольку родственники девушки не выразили  желания похоронить ее на родине.

30 января, спустя неделю после публикации петиции с призывом выдать тело Баймурадовой, число подписей под ней превысило 100. По состоянию на 08.28 мск 31 января, под обращением насчитывается 107 подписей.

В числе новых подписантов на странице петиции указаны пользователи Change.org с никами Anstassiya Pak, Дмитрий Топильских, Anzhela Rogozina, Darya Vardanyan, Anita Kanitz, Инга Логинова, Виталий Гутник и другие. Информация об этих пользователях и их комментарии на платформе не опубликованы.

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела  Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось.

Алия Оздамирова. Фото: https://www.instagram.com/p/DRKoUYyFFLO/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:44 21.11.2025
Феномен избирательного доверия ставит в опасное положение беглянок из Чечни
Многие беглянки с Северного Кавказа, несмотря на угрозы, которые заставили их сбежать из семьи, сохраняют базовое доверие к некоторым из родственников и пренебрегают рекомендациями правозащитников по безопасности. Такое избирательное доверие обернулось трагедией в случае Алии Оздамировой, которая вернулась в Чечню и предположительно стала жертвой "убийства чести".

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa.

"Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела «неправильный» с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поступков] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики. С учетом всех этих обстоятельств [...] плюс несоблюдения Айшат элементарных правил безопасности, никаких шансов выжить у нее практически не было. Нежелание родственников забрать ее тело и похоронить в Чечне, это еще и своего рода посмертная месть с их стороны", - высказал свое мнение читатель.

Напомним, правоохранительные органы Армении продолжают попытки связаться с родственниками Айшат Баймурадовой. Силовики настаивают на выдаче тела семье во избежание претензий с их стороны в будущем. Представитель МВД Армении пояснил "Кавказскому узлу", что власти руководствуются законом "О похоронах", согласно которому тело можно передать лишь родственникам умершего. Согласно закону, в случае отказа родственников либо при их отсутствии похороны организуют руководитель общины или полиция Армении.

Айшат Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

На пикете в Ереване 4 ноября 2025 года активисты призвали власти Армении обеспечить государственную защиту женщинам, бежавшим из Чечни и других северокавказских регионов.

Беглянки с Северного Кавказа на чужбине оказываются в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище. Армянская сторона должна предпринять меры для расследования убийства, заявили правозащитники в ноябре 2025 года.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
02:50, 29 января 2026
Власти Армении настаивают на передаче тела Баймурадовой родственникам
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:12, 28 января 2026
Пользователи Facebook* поспорили об ответственности за похороны Баймурадовой
Айшат Баймурадова. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1423177205833939&set=a.487075876110748&id=100044250194747 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10:56, 16 января 2026
Друг Баймурадовой добивается выдачи тела для захоронения
Айшат Баймурадова. Фото: https://daptar.ru/2025/10/21/zhertva-domashnego-nasiliya-iz-chechni-naidena-mertvoi-v-erevane-chto-izvestno-o-nei/
01:58, 29 декабря 2025
Правозащитники указали на отсутствие подвижек в деле Баймурадовой
Aishat Baymuradova. Screenshot https://theins.ru/news/285975
19:58, 15 декабря 2025
Активисты в пяти странах почтили память Айшат Баймурадовой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Последние записи в блогах
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше