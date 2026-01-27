Более 70 человек поддержали призыв похоронить Айшат Баймурадову в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петиция с призывом выдать тело убитой в Ереване чеченки Айшат Баймурадовой ее друзьям для организации похорон в Армении за сутки набрала 73 подписи.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось. Партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но власти отказываются выдавать ему тело убитой, так как по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, которая вызвала Айшат на встречу, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. Официально причина смерти Айшат не названа, но источник, близкий к следствию, предположил, что она была отравлена. Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал 8 декабря директор Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев. Петиция к властям Армении с требованием расследовать убийство уроженки Чечни Айшат Баймурадовой к 26 января набрала 1447 подписей.

Петиция на платформе Change.Org, опубликованная правозащитниками в интересах партнера Айшат Баймурадовой и ее друзей, в течение суток после публикации набрала менее 100 подписей. По состоянию на 21.40 мск сегодня ее поддержали 73 человека.

Хотя родственники Айшат отказались забирать ее тело из морга, “есть много людей, которые готовы по-человечески похоронить ее”, отмечали инициаторы петиции.

“После переезда она продолжала получать угрозы - как от родственников, так и от других людей из Чеченской Республики — в связи со своим бегством, а также критическим отношением к местным социальным, политическим и религиозным нормам. (...) По мнению правозащитников, знакомых с делом Айшат, ее убийство можно отнести к так называемому убийству чести, практика которых широко распространена на Северном Кавказе”, - подчеркивается в тексте петиции.

“Убили родственники и теперь глумятся над человеком даже после смерти - классическая психопатия”, - отметил пользователь Telegram N, комментируя требования петиции.

Пользователь Андрей Морозов, в свою очередь, предположил, что отсутствие четкого ответа властей на петиции по делу Баймурадовой обусловлена политической обстановкой. “Думаю, раньше парламентских выборов в Армении не стоит ждать подвижек в этом деле. Если партии Пашиняна удасться победить, мы можем узнать много интересного о деле Айшат”, - написал он.

Не забирая из морга тела убитых уроженок Чечни, родственники демонстрируют свое пренебрежение к ним, указали ранее правозащитники из группы "Марем". Они отметили, что аналогичным образом поступили родственники убитой в Ницце Ларисы Арсанукаевой, - они не забирали тело женщины больше двух месяцев, Арсанукаеву похоронили на родине только в начале января.

Поведение родственников Айшат назвал показательным и читатель "Кавказского узла" с ником judie. "То, что родственники не забрали тело девушки из морга, говорит о многом. Это и косвенное доказательство их причастности к произошедшему, и фактический отказ от члена своей семьи. У чеченцев не принято оставлять своих умерших в моргах, и даже умерших за пределами региона, в том числе и в странах Европы и Скандинавии уроженцев Чечни, как правило, привозят хоронить на родину. Невзирая на то, что в последних случаях это стоит достаточно больших денег", - говорится в комментарии от 9 декабря.