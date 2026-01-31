Продлен арест брата католикоса всех армян
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Армении оставил под арестом на два месяца брата католикоса всех армян Гарегина II Геворка Нерсисяна, который обвиняется в хулиганстве и воспрепятствовании предвыборной агитации.
"Кавказский узел" писал, что брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II, Геворк Нерсисян и Амбарцум Нерсисян, были задержаны по обвинению в препятствовании проведению агитационной кампании и хулиганстве в ноябре 2025 года. Оба были арестованы.
Армавирский суд общей юрисдикции 20 января продлил арест брата католикоса всех армян Гарегина II Геворка Нерсисяна, пишет News.am.
Нерсисян, который, как и его сын Амбарцум, обвиняется в хулиганстве и препятствовании предвыборной агитации в Эчмиадзине, останется под арестом еще два месяца.
Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян 4 января заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.
