Главная   /   Лента новостей
04:35, 31 января 2026

Продлен арест брата католикоса всех армян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Армении оставил под арестом на два месяца брата католикоса всех армян Гарегина II Геворка Нерсисяна, который обвиняется в хулиганстве и воспрепятствовании предвыборной агитации.

"Кавказский узел" писал, что брат и племянник католикоса всех армян Гарегина II, Геворк Нерсисян и Амбарцум Нерсисян, были задержаны по обвинению в препятствовании проведению агитационной кампании и хулиганстве в ноябре 2025 года. Оба были арестованы.

Армавирский суд общей юрисдикции 20 января продлил арест брата католикоса всех армян Гарегина II Геворка Нерсисяна, пишет News.am.

Нерсисян, который, как и его сын Амбарцум, обвиняется в хулиганстве и препятствовании предвыборной агитации в Эчмиадзине, останется под арестом еще два месяца.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян 4 января заявил о планах по "благоустройству" Армянской апостольской церкви, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви.

Автор: "Кавказский узел"

