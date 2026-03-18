Кавказский узел

17:40, 18 марта 2026

Война в Иране вызвала рост цен в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министр экономики Армении заявил об инфляционных рисках в связи  с ситуацией в Иране. В случае скорого окончания военных действий последствия оцениваются как краткосрочные, однако уже произошел рост цен на ряд товаров в Армении.

Как писал "Кавказский узел", боевые действия в Иране угрожают Армении притоком беженцев, переносом войны на Кавказ и превращают в неактуальный проект транспортного коридора через Зангезур, указали ереванские аналитики. В Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек.

Министр экономики Республики Армения Геворг Папоян на заседании постоянного комитета Национального Собрания по экономическим вопросам оценил влияние войны в Иране на экономику Армении.

«В настоящее время мы оцениваем риски. Мы надеемся, что они будут краткосрочными. И мы надеемся, что наши стратегические партнеры и дружественные страны, которые сейчас находятся в конфликте, закончат свой конфликт. И в этом случае, на наш взгляд, ущерб будет минимальным. Конечно, ущерб все же есть, в частности, в виде повышения цен на некоторые товары. Во-первых, мы видим определенные инфляционные риски. Во-вторых, Армения также получает сырье для организации некоторых производств, и в этом случае мы видим возможность инфляционных рисков», — привело сегодня  его слова "Арменпресс".

Он отметил, что Армения имеет довольно большой товарооборот с Ираном — импорт, экспорт. По словам министра, нынешняя ситуация определенно не окажет положительного влияния на армянскую экономику в долгосрочной перспективе.

«Однако, судя по заявлениям высокопоставленных политиков, кажется, есть надежда, что конфликт закончится в ближайшем будущем. И мы считаем, что в этом случае нам не стоит иметь слишком негативных ожиданий», — отметил он.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
