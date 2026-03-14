01:43, 14 марта 2026

Аналитик оценили риски для Армении из-за войны в Иране

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Боевые действия в Иране угрожают Армении притоком беженцев, переносом войны на Кавказ и превращает в неактуальный проект транспортного коридора через Зангезур.

Как писал "Кавказский узел", из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2057 человек, в том числе 362 гражданина Азербайджана и 291 гражданин России. Россиянам предлагается выезжать из Ирана через Армению. В Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек.

О рисках для Армении в связи с войной США и Израиля с Ираном корреспонденту "Кавказского узла" заявили политолог Манвел Саргсян, политолог Артур Хачикян, иранист Вардан Восканян и военный эксперт Артак Закарян.

«С первого дня конфликт между США, Израилем и Ираном заставил все малые страны Ближнего Востока задуматься о своей судьбе, так как на все, что эти страны на протяжении полувека возлагали надежды - американские военные базы и капитал - из источника безопасности и процветания превратились в угрозу существованию», - отметил Манвел Саргсян.

Главный вывод для малых стран заключается в том, что безопасность не обеспечивается лишь хорошими отношениями с соседями или союзами с великими державами

«Война ведутся не только против Ирана. На самом деле Иран является лишь элементом более широких процессов. Меняется международная политико-экономическая система, которую десятилетиями строили сами США. Сейчас они фактически разрушают ее, опасаясь потерять контроль над созданными ими структурами. Главный вывод для малых стран заключается в том, что безопасность не обеспечивается лишь хорошими отношениями с соседями или союзами с великими державами. Малые государства должны проводить такую политику, которая не позволит другим применять против них силу», - отметил политолог.

Касаясь вопроса, может ли война перекинуться на Кавказ, Саргсян отметил, что «такая опасность связана прежде всего с Азербайджаном, которого неоднократно обвиняли в размещении экстремистских элементов на своей территории, и любые действия с территории Азербайджана могут вызвать ответную реакцию». «Важным фактором является и различие позиций Турции и Азербайджана. Азербайджан пытается демонстрировать поддержку Израилю и США, тогда как Турция старается избегать шагов, способных осложнить отношения с Ираном. Если одна из этих стран окажется втянутой в войну, конфликт может быстро распространиться на наш регион. Если Азербайджан окажется в сложной ситуации, трудно представить, что Турция не окажет ему помощь. В таком случае вопрос может напрямую затронуть территорию Армении, поскольку у Турции практически нет других путей для поддержки Азербайджана», - подчеркнул Саргсян.

Нужно вести себя так, чтобы никто не осмелился силой заставить вас склониться перед ними

Эксперт отметил, что «война между США, Израилем и Ираном говорит о том, что братские и добрососедские отношения превратились во взаимную ненависть и агрессию, и началось осознание того, что ослабевающая американская империя разрушает созданный ею же мир процветания», и что «те, кто все еще связывают надежды на будущее с союзом с Соединенными Штатами, не менее обеспокоены, что добрососедские отношения, больше не является гарантией». «В Армении также на протяжении десятилетий все надежды политического класса на безопасность и развитие связываются с добрососедскими отношениями в регионе и союзом с великими державами. Но на самом деле, исходя из современных реалий, необходимо понять, что ни хозяин, ни сосед не заботятся о другом, а преследуют лишь собственную выгоду. Нужно вести себя так, чтобы никто не осмелился силой заставить вас склониться перед ними. Другого пути для существования нет», - сказал политолог Манвел Саргсян.

Война в Иране демонстрирует ситуацию в мире

«Война в Иране - это широкомасштабная региональная война, которая наглядно показала, как выглядит мир, в котором нет международного права и все решается грубой силой», - отметил Артур Хачикян.

Касаясь рисков для Армении, Хачикян отметил угрожает «поток беженцев и использование ситуации со стороны Азербайджана для проникновения на территорию Армении». «Для Армении ситуация в Иране содержит следующие риски, в основном связанные с беженцами. Это новый поток беженцев в Армению - уже с территории Ирана. Также поток беженцев из Ирана в Азербайджан, что для власти Азербайджана станет отличным поводом вновь потребовать возвращения 300 000 азербайджанцев в Армению. Также поток беженцев в Азербайджан и их стихийное или же организованное проникновение из Азербайджана на территорию Сюника (юг Армении) и требование установления в Сюнике «зоны безопасности» под контролем азербайджанских и турецких военных», - выразил мнение Хачикян.

По его словам, «армянская власть должна серьезно оценить ситуации на Ближнем Востоке, все возможные сценарии и продумать их решения, а не заниматься дешевыми реалити-шоу».

Вардан Восканян считает, что «иранская сдержанность, как правило, нередко становилась поводом для формирования мнения, будто эта страна лишь выступает с угрозами, но на практике иранская сторона фактически разрушила данный стереотип, поскольку почти все ранее озвученные ею предупреждения и угрозы начали воплощаться в реальность».

Следовательно, как бы парадоксально это ни звучало, даже с точки зрения сторонников «TRIPP» в Армении поражение Ирана не отвечает их интересам

Восканян заметил, что «говоря о вызовах, возникших для Армении вследствие войны против Ирана, один важный рискованный сценарий остался вне внимания, и он напрямую связан с так широко рекламируемым маршрутом «TRIPP». «Если, не дай Бог, в результате войны в Иране установится марионеточная власть США, то этот маршрут может потерять свою актуальность для Вашингтона, поскольку, образно говоря, вся территория Ирана превратится в «TRIPP». В таком случае дорога через Сюник будет нужна лишь Баку и Анкаре для установления связи между собой через Нахичевань, причем уже без сдерживающего иранского присутствия. Следовательно, как бы парадоксально это ни звучало, даже с точки зрения сторонников «TRIPP» в Армении поражение Ирана не отвечает их интересам», - заметил иранист.

Артак Закарян заметил, что «очевидно, что Тегеран не ставит перед собой задачу добиться безоговорочной военной победы над США и Израилем, поскольку прекрасно осознает соотношение сил и возможные последствия прямой конфронтации». «Однако Иран, по всей видимости, будет стремиться к иной стратегии - сделать эту войну максимально дорогой, хаотичной и нервной для всех вовлеченных сторон, чтобы со временем ни одна из них не была заинтересована в её продолжении. Таким образом, Иран пытается повысить цену конфликта для всех участников и тем самым защитить свои стратегические интересы, создавая ситуацию, при которой дальнейшая эскалация войны становится слишком рискованной и затратной для всех сторон», - отметил эксперт.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

