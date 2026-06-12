Партия "Крылья единства" потребовала отменить итоги выборов в Армении

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Заявление с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов вслед за "Сильной Арменией" подала в Центризбирком партия "Крылья единства".

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома, "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов. Сегодня сторонники партии собрались у здания Центризбиркома, требуя справедливого пересчета голосов, а ЦИК призвал дождаться окончательных итогов выборов. В свою очередь, "Сильная Армения" сегодня подала в Центризбирком заявление с требованием признать недействительными итоги парламентских выборов.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Центризбирком Армении сегодня зарегистрировал заявление оппозиционной партии "Крылья единства", которая потребовала аннулировать результаты выборов в Национальное собрание и провести повторное голосование. По словам кандидата в депутаты от партии Липарит Дрмеян, ЦИК рассмотрит его заявление 14 июня, в день подведения окончательных итогов выборов после пересчетов, передает Armenia Today.

Партия "Крылья единства", которую возглавляет бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, на выборах не преодолела проходной барьер, - согласно предварительным результатам, она получила 2,3% голосов.

Заявление партии в ЦИК с требованием признать выборы недействительными стало вторым по счету после заявления "Сильной Армении", хотя о планах оспаривать итоги выборов заявлял также блок "Армения" Роберта Кочаряна - эта сила анонсировала обращение в Конституционный суд страны.

Пересчет голосов завершен на 30%

Центризбирком Армении сегодня подвел итоги пересчета 30% голосов, отданных гражданами на 637 избирательных участках 7 июля. По результатам пересчета самое большое число дополнительных голосов получила правящая партия "Гражданский договор" - 1148 в дополнение к имеющимся 727 820, передает Sputnik Армения.

Блок "Сильная Армения" по результатам пересчета получил 508 голосов вдобавок к своим 340 088, а число голосов за блок "Армения" увеличилось на 217 (в дополнение к 145 113).

Партии "Процветающая Армения" пересчет добавил 147 голосов к имеющимся 58 378, но с такими результатами она все еще не преодолевает порог для прохождения в парламент.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".