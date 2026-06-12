×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:43, 12 июня 2026

Партия "Крылья единства" потребовала отменить итоги выборов в Армении

Избиратель на участке № 31/06. Гюмри, 7 июня 2026 года. Фото "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заявление с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов вслед за "Сильной Арменией" подала в Центризбирком партия "Крылья единства". 

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома, "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов. Сегодня сторонники партии собрались у здания Центризбиркома, требуя справедливого пересчета голосов, а ЦИК призвал дождаться окончательных итогов выборов. В свою очередь, "Сильная Армения" сегодня подала в Центризбирком заявление с требованием признать недействительными итоги парламентских выборов.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Центризбирком Армении сегодня зарегистрировал заявление оппозиционной партии "Крылья единства", которая потребовала аннулировать результаты выборов в Национальное собрание и провести повторное голосование. По словам кандидата в депутаты от партии Липарит Дрмеян, ЦИК рассмотрит его заявление 14 июня, в день подведения окончательных итогов выборов после пересчетов, передает Armenia Today. 

Партия "Крылья единства", которую возглавляет бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, на выборах не преодолела проходной барьер, - согласно предварительным результатам, она получила 2,3% голосов. 

Заявление партии в ЦИК с требованием признать выборы недействительными стало вторым по счету после заявления "Сильной Армении", хотя о планах оспаривать итоги выборов заявлял также блок "Армения" Роберта Кочаряна - эта сила анонсировала обращение в Конституционный суд страны.

Пересчет голосов завершен на 30%

Центризбирком Армении сегодня подвел итоги пересчета 30% голосов, отданных гражданами на 637 избирательных участках 7 июля. По результатам пересчета самое большое число дополнительных голосов получила правящая партия "Гражданский договор" - 1148 в дополнение к имеющимся 727 820, передает Sputnik Армения.

Блок "Сильная Армения" по результатам пересчета получил 508 голосов вдобавок к своим 340 088, а число голосов за блок "Армения" увеличилось на 217 (в дополнение к 145 113). 

Партии "Процветающая Армения" пересчет добавил 147 голосов к имеющимся 58 378, но с такими результатами она все еще не преодолевает порог для прохождения в парламент.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Ален Гевондян. Фото: https://caliber.az/post/v-armenii-zaderzhan-politolog-po-delu-o-zahvate-vlasti
18:56, 12 июня 2026
Два политолога обвинены в публичных призывах к захвату власти в Армении
Выборы в Армении. Фото: https://www.meydan.tv/
17:59, 12 июня 2026
Центризбирком Армении аннулировал данные о голосовании на третьем участке
Акция протеста у здания Центризбиркома. 12 июня 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mikayelbad/47989
14:40, 12 июня 2026
"Процветающая Армения" вышла на акцию протеста к зданию Центризбиркома
Арегназ Манукян. Фото: https://www.pastinfo.am/ru
12:40, 12 июня 2026
Силовики после обыска допросили кандидата в депутаты от "Процветающей Армении"
На избирательном участке в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:40, 12 июня 2026
"Сильная Армения" усомнилась в 100 тысячах голосов партии "Гражданский договор"
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
13:44, 12 июня 2026
Карапетян Самвел
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
11:54, 11 июня 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
11:44, 11 июня 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Магомед-Амин Гатагажев после освобождения. Скриншот публикации Розы Дунаевой.
12 июня 2026, 19:49
Уроженец Ингушетии освобожден из миграционной тюрьмы в Хорватии

Рамзан Кадыров (слева) и Адам Кадыров во время награждения. 12 июня 2026 г. Скриншот видео https://t.me/kavkaz_tass/40800
12 июня 2026, 16:39
Адам Кадыров второй раз получил звание героя Чечни

Джамиля Гарунова. Фото: https://t.me/KhadulaevShamil/17082
12 июня 2026, 13:38
Хадулаев заявил о фальсификации дела против жительницы Дагестана

Пляж Анапы. Июнь 2026 г. Фото: https://t.me/makovozovy/61661
11 июня 2026, 18:17
Пользователи соцсетей усомнились в данных о чистоте анапских пляжей

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше