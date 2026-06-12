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11:40, 12 июня 2026

"Сильная Армения" усомнилась в 100 тысячах голосов партии "Гражданский договор"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Сильная Армения" подала в Центризбирком заявление с требованием признать недействительными итоги парламентских выборов, так как около 100 тысяч голосов правящей партией получены с нарушением процедуры.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов, но поздно вечером 11 июня ЦИК Армении аннулировала результаты голосования на двух участках из-за нарушений, и партия потеряла 213 голосов. Блок Самвела Карапетяна решил добиваться признания результатов голосования 7 июня недействительными, заявил лидер списка "Сильной Армении" Нарек Карапетян. 

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи. Электоральный результат пророссийских оппозиционных сил, в сумме набравших на выборах в Армении 37,2%, можно охарактеризовать только как проигрыш, считают аналитики в Ереване. 

"Сильная Армения" потребовала признать недействительными результаты выборов

Блок "Сильная Армения" подал в ЦИК заявление с требованием признать недействительными результаты выборов в Национальное собрание, сообщает Armenia Today.

Политическая сила Самвела Карапетяна считает подозрительными как минимум 100 тысяч голосов партии "Гражданский договор".

ЦИК рассмотрит заявление "Сильной Армении" 14 июня - в день публикации окончательных результатов выборов.

"Голоса около 100 тысяч наших сограждан формировались не через надлежащую верификацию паспортов техническими устройствами, а путем ручного ввода данных специалистами, что является грубейшим нарушением процедуры", - подчеркнул представитель партии "Сильная Армения" Арам Вардеванян.

Юрист также обратил внимание на аномальное количество недействительных бюллетеней, число которых достигло 17 тысяч из-за поспешных законодательных изменений, принятых властями прямо перед выборами ради лишения блока "Сильная Армения" возможности использовать имя Самвела Карапетяна, пишет News.Am.

Адвокат добавил, что помимо этого были необоснованно отклонены заявки 5 тысяч граждан на изменение избирательных участков, а на самих участках фиксировалось физическое давление и незаконные задержания доверенных лиц оппозиции.

Вардеванян резюмировал, что хотя судебный путь в условиях правового беспредела может показаться неэффективным, блок обязан задействовать все юридические механизмы в сочетании с параллельными политическими процессами, напомнив, что лидер блока Самвела Карапетян уже год незаконно удерживается под арестом.

"Если провести сравнение между выборами 2021 и 2026 годов, то даже оценки БДИПЧ ОБСЕ стали более негативными. Власть, которая постоянно заявляла, что именно она организует самые честные и объективные выборы, на деле не соответствует этим заявлениям, поскольку даже согласно оценкам БДИПЧ ОБСЕ наблюдается существенный регресс", - приводит его слова Aysor.Am

ОБСЕ заявляло о нарушении равных возможностей

Кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась разжигающей рознь риторикой и обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства, что привело к многочисленным уголовным делам против кандидатов и активистов оппозиции, в результате чего многие сторонники оппозиции воздержались от активного участия в кампании. Это, наряду с давлением на государственных служащих с целью заставить их посещать мероприятия правящей партии, а также недавно введенными социально-экономическими мерами, вызвало опасения по поводу равенства возможностей для участия в предвыборной кампании, говорится в заявлении ОБСЕ на сайте организации.

"Концентрация арестов и уголовных преследований оппозиционных деятелей способствовала формированию восприятия избирательного правосудия, в то время как поляризованное информационное пространство, подстрекательская риторика, дезинформация и постоянное внешнее давление и вмешательство поставили под угрозу демократическую устойчивость Армении и целостность общественных дебатов", - заявила Фарах Карими, специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ.

"Выборы в Армении проходили в особенно напряженном геополитическом контексте с прямым иностранным вмешательством. В частности, давление и угрозы со стороны российских властей достигли беспрецедентного и тревожного уровня", - указал  Дамьен Коттье, глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Важность этих выборов в сочетании с поляризующей риторикой на протяжении всей кампании создала напряженную атмосферу как для избирателей, так и для сотрудников избирательных комиссий", - заявила Евросима Пейович, глава делегации ОБСЕ по связям с избирательными органами.

"Избирательные органы работали под повышенным контролем, в то время как избиратели подвергались постоянному политическому давлению и интенсивным общественным дебатам. Напряженность, возникающая из-за внутренних и внешних факторов, усилила давление вокруг этих выборов и повлияла на общественное восприятие качества организации выборов", - указала она.

"Выборы в целом прошли мирно и без инцидентов. Избирательный процесс был спокойным и очень хорошо организованным, процедуры, казалось, соблюдались скрупулезно, а мелкие несоответствия перед подсчетом голосов были тщательно проверены", - указала Натали Луазо, глава делегации Европарламента.

Миссия БДИПЧ отметила использование манипулятивного, ложного и сгенерированного ИИ контента, распространяемого некоторыми кандидатами, а также недостоверных и сторонних аккаунтов для дискредитации оппонентов, правительства и избирательного процесса. В целом власти предприняли шаги по борьбе с дезинформацией, но прозрачность и эффективность этих усилий были ограничены отсутствием общедоступной информации, указано в заявлении от 8 июня.

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Автор: "Кавказский узел"

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