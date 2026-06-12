"Сильная Армения" требует аннулировать результаты парламентских выборов

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Блок Самвела Карапетяна решил добиваться признания результатов голосования 7 июня недействительными, заявил лидер списка “Сильной Армении” Нарек Карапетян.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов, но поздно вечером 11 июня ЦИК Армении аннулировала результаты голосования на двух участках из-за нарушений и партия потеряла 213 голосов.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи. Электоральный результат пророссийских оппозиционных сил, в сумме набравших на выборах в Армении 37,2%, можно охарактеризовать только как проигрыш, считают аналитики в Ереване.

Блок “Сильная Армения”, занявший второе место по числу голосов на парламентских выборах, определился с планами обжалования их результатов. 12 июня представители “Сильной Армении” обратятся в Центризбирком с требованием признать итоги голосования недействительными, заявил член совета партии и первый номер в списке одноименного блока Нарек Карапетян.

По словам Карапетяна, блок потребует пересчитать голоса, отданные за правящую партию “Гражданский договор”. Если обращение в ЦИК не даст результата, “Сильная Армения” обратится в Конституционный суд, информирует “Новости Армения”.

В своем видеообращении Карапетян-младший напомнил, что в результате пересчета “на десятках и сотнях избирательных участков” число голосов за “Гражданский договор” значительно сократилось.

Он также заявил, что правящая сила массово задействовала административный ресурс, но даже с его помощью не смогла набрать и 50% голосов.

“Вы видели, как военнослужащих и госслужащих организованно направляют голосовать за “Гражданский договор” (...) Это сила, не имеющая даже трех пятых мандатов и не способная по указанию Алиева изменить Конституцию. Но мы пойдем дальше и будем добиваться пересмотра итогов выборов” , - приводит слова Нарека Карапетяна Panorama.am.

Организованное голосование военнослужащих, о котором упомянул Карапетян, стало основанием для отмены результатов голосования на двух участках, расположенных в Сюнике и в Ереване. При этом оппозиционная партия “Процветающая Армения” заявила, что обжалует это решение, поскольку именно на этих участках у нее было большое число голосов.

Татоян высказался в поддержку партии Царукяна

Лидер партии “Крылья единства” Арман Татоян после отмены результатов голосования на двух участках обвинил “Гражданский договор” в краже голосов граждан и мандатов “Процветающей Армении”.

“Отмена результатов голосования на этих участках является незаконным и произвольным решением, в основе которого лежит узкий политический интерес “Гражданского договора”, - приводит его слова News.am.

Адвокат Рубен Меликян, комментируя ситуацию на своей странице в Facebook*, заметил, что с пересчетом голосов у партии “Процветающая Армения” возник шанс пройти в парламент, но отмена итогов выборов на двух участках ставит эту перспективу под сомнение.

"Это вопрос не только ППА. Тем самым "Гражданский договор" получает большинство в 3/5 и возможность единолично производить назначения на конституционные должности, принимать конституционные законы. Это просто позор", - написал он.

Меликян также сослался на своего знакомого специалиста по избирательному праву, заявив, что как минимум на тех двух участках, где голоса были аннулированы, согласно Избирательному кодексу, должны быть назначены перевыборы.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".