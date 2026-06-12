"Процветающая Армения" вышла на акцию протеста к зданию Центризбиркома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники "Процветающей Армении" собрались у здания Центризбиркома, требуя справедливого пересчета голосов, здание оцеплено большим количеством полиции. Центризбирком призвал дождаться окончательных итогов выборов.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов. 11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Партия «Процветающая Армения» проводит акцию протеста перед зданием Центральной избирательной комиссии республики.

Ранее начальник предвыборного штаба партии «Процветающая Армения» Грачья Ростоямн призвал граждан собраться 12 июня у здания ЦИК, чтобы «поднять свой голос протеста против происходящих несправедливостей и вседозволенности», сообщает News.Am.

Напротив здания Центризбиркома собралось множество людей, обстановка спокойная. Через улицу, вдоль здания Центризбиркома - оцепление из сотрудников полиции, следует из видео, которое опубликовал блогер Мика Бадалян.

Партия «Процветающая Армения» обратится в Конституционный суд, если Центральная избирательная комиссия не отменит решение об аннулировании результатов голосования на двух избирательных участках. Об этом на совместном брифинге заявил адвокат партии Арам Орбелян.

По его словам, юридическая команда ППА уже начала оспаривать решения ЦИК. Партия намерена добиваться отмены решений комиссии, проведения повторного голосования на двух участках или назначения повторных выборов. Орбелян отметил, что Избирательный кодекс предусматривает определенные процедуры в случае признания результатов голосования недействительными. По его словам, партия также изучает, применялся ли аналогичный подход к оценке нарушений на других избирательных участках, пишет Armenia Today.

Партия "Процветающая Армения" начинает серию шагов, направленных на защиту справедливости и интересов избирателей, а также на противодействие незаконным действиям власти, заявил сегодня лидер партии Гагик Царукян. "Наши юридические команды работают над всеми возможными механизмами обжалования и судебными процессами. Мы также начинаем политические консультации с различными политическими силами для выработки единой повестки и совместных действий", - приводит его слова Aysor.Am.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

"Самое удивительное, что в итоге первым людей на улицу выводит Гагик Царукян, который, откровенно говоря, на власть не претендует. <...> Да, это, скажем так, не акцентированный вывод людей, без претензий на смену власти, но это действие, какое никакое, но действие и поступок, потому что Роберта Кочаряна, который обещал революцию, не видно и не слышно, да и от Самвела Карапетяна тоже особо ничего нет", - прокомментировал Бадалян, выразив мнение, что все суды ни к чему не приведут.

Центризбирком призвал дождаться окончательных итогов выборов

«На данный момент любой официальный комментарий ЦИК относительно ситуации может быть воспринят как предвзятое мнение, поэтому призываем дождаться окончательного подведения итогов голосования 14 июня. Заседание будет транслироваться в прямом эфире, также оно будет открыто для освещения (а также для тех субъектов, которые имеют право присутствовать на заседаниях ЦИК). Сразу после заседания председатель ЦИК выступит с пресс-конференцией», - приводит Armenpress заявление Центризбиркома.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".