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18:56, 12 июня 2026

Два политолога обвинены в публичных призывах к захвату власти в Армении

Ален Гевондян. Фото: https://caliber.az/post/v-armenii-zaderzhan-politolog-po-delu-o-zahvate-vlasti

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовные дела возбуждены в Армении против Алена Гевондяна и Тиграна Варданяна, обоих обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя. Гевондян задержан, Варданян находится в розыске.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники "Процветающей Армении" собрались у здания Центризбиркома, требуя справедливого пересчета голосов, здание оцеплено большим количеством полиции. Центризбирком призвал дождаться окончательных итогов выборов.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Тигран Варданян и Ален Гевондян на своих страницах в Facebook* разместили публичные призывы, направленные на захват власти и насильственное свержение конституционного строя, сообщил сегодня Следственный комитет Армении.

Возбуждено два уголовных дела, в рамках которых Варданян и Гевондян преследуются по части 2 статьи 422 УК Армении. Варданяну в качестве меры пресечения избран арест, он объявлен в розыск, а Геводян задержан, суд изберет ему меру пресечения. Предварительное следствие по уголовным производствам продолжается. 

Комментариями Тиграна Варданяна, Алена Гевондяна и их адвокатов относительно уголовного преследования "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что суд в Армении арестовал четверых кандидатов в депутаты от "Сильной Армении" по обвинению в подкупе избирателей и отмыванию денег в особо крупных размерах.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: Кавказский узел

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