В Армении высказали опасения о наплыве беженцев из Ирана

В Ереване начат сбор гуманитарной помощи для прибывающих иранцев, амбассадор одного из фондов заявил, что в Армению может прибыть до миллиона человек. Власти отчитались, что с начала обострения ситуации на территорию Армении прибыли граждане 46 стран, в том числе граждане Ирана.

Как писал "Кавказский узел", из Ирана в Азербайджан эвакуированы 2057 человек, в том числе 362 гражданина Азербайджана и 291 гражданин России. Россиянам предлагается выезжать из Ирана через Армению.

В Ереване уже появились пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Ирана - собирают детские теплые вещи, крупы, консервы, передает проект "Вот так"*.

Армения может столкнуться с гуманитарным кризисом из-за беженцев из Ирана - в стране насчитывается около 150 тысяч семей армян-иранцев, не исключено, что в Армению приедут и другие граждане Ирана, рассказал на видео Майкл Аветикян, амбассадор фонда Armenian Food Bank.

"Беженцы из Ирана скоро начнут переходить границу, спасаясь от войны, и, конечно,они придут сюда, в Армению. По нашим оценкам, исходя из глобального гуманитарного кризиса, который движется в регион, в особенности в Армению, мы осознаем, что, возможно, будет около миллиона человек", - указал он.

Армения должна быть готова к возможному прибытию беженцев и фактически ограничить этот поток, заявил в интервью 1in.am политолог Георгий Тумасян.

По его мнению, вероятность значительного потока из Ирана есть, так как Армения организовала коридор для эвакуации. "Мы должны помнить, что граница Азербайджана закрыта. То есть в северо-западной части есть выход только на Армению. И эта опасность действительно присутствует, поэтому надо держать под контролем ситуацию на КПП. По приблизительным данным, армянская диаспора - 100 000 человек - и я не думаю, что это большая проблема для Армении, но правительство должно все заранее обдумать и подготовиться", - указал Тумасян.

По его мнению, необходимо, чтобы границу с Ираном полностью взяли под контроль армянские пограничники.

С 1 января 2025 года пограничные войска СНБ Армении участвуют в охране государственных границ с Ираном и Турцией, а на КПП "Агарак" службу несут только армянские пограничники. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. По мнению армянских политологов, договоренность о выводе пограничников станет геополитическим козырем и для России, и для Армении, российские же аналитики сочли, что это может быть предвестником сокращения военного присутствия России в Армении.

"Русских пограничников как можно скорее убрать, и армянские пограничники должны обеспечить ненарушение границ", - подчеркнул он.

МИД Армении сообщил сегодня, что с 28 февраля по 10 марта из Ирана на территорию Армении выехали граждане 46 стран. Среди них - граждане Ирана, Грузии и Турции, США и Канады, России, Германии, Италии, Великобритании, Франции и других стран, передают "Новости Армении".

Армения выступает важным гуманитарным коридором для эвакуации граждан стран Евросоюза, заявила глава Европарламента Роберта Меццола на совместном брифинге с премьер-министром РА Николом Пашиняном 11 марта в Страсбурге, следует из видео встречи, которое опубликовало News.Am.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана", азербайджанская армия была приведена в состояние готовности.

Атака беспилотников, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку. Замглавы МИД Ирана заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

