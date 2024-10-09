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22:42, 9 октября 2024

Аналитики пояснили вывод российских пограничников с КПП "Агарак"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Московская договоренность о выводе пограничников с КПП на границе с Ираном станет геополитическим козырем, необходимым и России, и Армении, уверены армянские политологи. Это может быть предвестником сокращения военного присутствия России в Армении или отдельным шагом, учитывая возможность открытия Зангезурского коридора, указали российские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ Армении будут участвовать в охране государственных границ с Ираном и Турцией, а на КПП "Агарак" службу будут нести только армянские пограничники. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 12 марта, что армянские пограничники заступят на службу в аэропорту Звартноц с 1 августа. Ереван и Москва согласовали вывод российских пограничников, дислоцированных в Араратской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской, Сюникской и Тавушской областях, а также в аэропорту Звартноц, сообщили 9 мая власти Армении. 31 июля представители погранслужбы ФСБ России передали армянской стороне функции по охране государственной границы на КПП в международном аэропорту Звартноц.

Политического решения о выводе российских пограничников или их замене армянскими пограничниками нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель Акоп Бадалян.

Он считает, что процесс вывода не может сопровождаться половинчатыми мерами. По его словам, ни у Армении, ни у России нет намерений вывести российских пограничников. "Если бы такое решение было, то контингент российских пограничников вывели бы. На мой взгляд, московская договоренность стала следствием политического расчета, которые необходимы, в каком-то смысле, как Еревану, так и Москве. Россия нуждается в Иране, и это жест о геополитической сдаче границы Ирану. Примечательно, что решение принято в преддверии незапланированной встречи Путин с президентом Ирана Масудом Пешезкианом в Туркмении. Ереван, в свою очередь, получает козырь в диалоге с Западом", - пояснил политобозреватель.

Если решение о выводе российского контингента когда-либо будет принято, то это станет итогом иных политических раскладов, добавил Бадалян.

По мнению политобозревателя, у Армении достаточно человеческих ресурсов, чтобы при необходимости заместить российских пограничников. "О численности Пограничной службы Армении нет сведений в открытом доступе. Но со штатом проблем не должно возникнуть. Тем не менее, надо учесть два важных фактора. Во-первых, граница с Турцией и Ираном не столько государственная граница, сколько геополитическая граница. Подтекст границы нужно понимать с учетом геополитической и региональной реальности. Во-вторых, охрана границы – не только физическое участие. Это большое звено, начиная от внешней разведки и заканчивая техническим оснащением. Сможет ли Армении решить эти вопросы? Полагаю, дополнительная нагрузка может быть в техническом оснащении и тактических навыках", - предположил он.

Вопрос вывода российских пограничников – решенный, считает политический аналитик Армен Ованнисян.

"Вывода российских войск требуют и Запад, и Турция с Ираном. У России нет ресурсов сопротивляться геополитическому давлению. Вывод российского контингента всего лишь вопрос времени. Армения в этом вопросе не играет решающей роли. Но правящая сила пытается представить процесс, как собственное достижение", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Россия попытается "продать" Ирану и Турции вывод контингента. Преподнесет как отсутствие необходимости держать войска на иранской и турецкой границах. 

Россия вынуждена считаться с геополитической и региональной реальностью, добавил Ованнисян. "Это станет последствием геополитического конфликта Запада с Россией. Однако Россия попытается "продать" Ирану и Турции вывод контингента. Преподнесет как отсутствие необходимости держать войска на иранской и турецкой границах. Даже если Армения не захочет вывода, Россия все равно выведет своих пограничников. Тем более, что Россия сохранит контроль над политическим менеджментом Армении. И когда решит вернуться, каких-либо проблем для нее это не будет. После развала Советского Союза членство Армении в СНГ и прочих российских блоках и союзах обеспечили прокремлевские политические силы, которые и сдали Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха)", - пояснил аналитик.

По его мнению, Армения может собственными ресурсами охранять государственную границу. "Пограничная служба – не армия. Тут не нужна численность. Пограничники должны ловить нарушителей, перед ними не стоит задача защищаться в случае агрессии. У них нет артиллерии, танков или авиации", - подчеркнул Ованнисян.

При этом, по его словам, численность Пограничной службы не должна быть секретной. "Хельсинкский заключительный акт требует, чтобы эти данные были открытыми. Рано или поздно, Армения опубликует эти данные", - подчеркнул он.

Глава общины Мегри Хачатур Андреасян заявил «Кавказскому узлу», что пять модульных опорных пунктов российских пограничников продолжают работу.

«Российские пограничники несут службу. При этом какого-либо неудобства местным жителям не доставляют, машины не останавливают для проверки. Они сами объясняют необходимость этих пунктов борьбой с контрабанды наркотиков через армяно-иранскую границу», - пояснил Андриасян.

О том, что пять модульных пунктов российских пограничников были установлены в общине Мегри  в конце 2021 года сообщил 8 августа 2022 года "Спутник Армения".

Заведующий  сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что вывод российских пограничников с КПП "Агарак" — это своеобразная «проба пера».

Это попытка оценить на земле возможные затраты на вывод российских пограничников. В нынешней динамике особых иллюзий строить не стоит

"Учитывая динамику российско-армянских отношений подключение армянских пограничников — это «проба пера». Это попытка оценить на земле возможные затраты на вывод российских пограничников. В нынешней динамике особых иллюзий строить не стоит. Возможно, в перспективе Армения «попросит» российских пограничников", - полагает он.

По мнению учёного, не стоит также ожидать решения об открытии Зангезурского коридора в скором времени. "Армения до последнего будет тянуть с открытием коридора. К тому же, даже если он будет открыт, мы видим, что армянское руководство старается избежать любых решений, которые бы предполагали отсутствие пограничного и таможенного контроля Армении. Это несмотря на трёхстороннее заявление от ноября 2020 года. Поэтому большой вопрос согласится ли в итоге Армения, чтобы российские пограничники обеспечивали безопасность маршрута. Особо в свете того, что в перспективе не исключается снижение российского присутствия", - пояснил Притчин.

Старший научный сотрудник группы институциональных проблем международных отношений ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский также не исключает, что в дальнейшем и далее будет уменьшаться военное присутствие России в Армении.

""Пробный шар» был уже в аэропорту Звартноц. Но одно дело аэропорт. Сейчас же совместная работа будет непосредственно на границе с Ираном. Затем на границе с Турцией. Видимо, это линия Пашиняна - удалить российских пограничников и базы. Россия не может навязывать то, чего не желает руководство этой страны", - полагает он.

Надеин-Раевский сомневается в необходимости Зангезурского коридора, как для Армении, так и для России.

"В Армении есть голоса, заявляющие о том, что Армения сама сможет его контролировать. Но тогда с Зангезуром будет тоже, что с Карабахом. А зачем этот коридор вообще Армении? По железной дороге из Нахчывана до границы с Азербайджаном, а потом вдоль иранской границе к Баку, а затем в Россию, будут следовать составы с грузами и пассажирами. Но будет ли это безопасно для армян? А для России эта дорога невыгодна. Потому что фактически идёт в обход России путь из Центральной Азии, Китая в Турцию", - пояснил он.

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН профессор Алексей Гуня считает, что выход всех пограничников и военных РФ из Армении не ожидается. "Это шаг единичный. Он укладывается в социально-экономическую политику правительства Пашиняна. Но это лишь один КПП, где, вероятно, не требуется такой охраны. Я сомневаюсь, что после этого будет обвальный вывод пограничных войск России из Армении ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам собеседника, есть несколько вариантов Зангезурского коридора. "Один наподобие коридора между Россией и Калининградской областью. Либо это более открытый вариант", - отметил Гуня 

Он также сомневается в скором открытии коридора. "Но если предположить,что это произойдет, то функция пограничных сил России изменится, но в любом случае она будет", - полагает Гуня.

Согласно армяно-российскому договору от 1992 года о статусе Пограничных войск России в Армении, российские пограничники охраняют государственную границу Армении с Турцией и Ираном. На КПП "Агарак" охрану государственной границы осуществляет Пограничное управление ФСБ России в Армении, говорится на сайте СНБ Армении.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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Автор: Тигран Петросян, Нахим Шеломанов

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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