Камнепад повредил водопровод в Армении
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Из-за падения скалы в Армении поврежден водопровод, который снабжает водой город Аштарак и два села.
В результате обрушения скалы в Армении 9 марта был поврежден водопровод Арташаван-Сагмосаван.
В результате повреждения водопровода диаметром 700 мм возникли проблемы с подачей воды в город Аштарак, села Сасуник, Карин и на левый берег Ошакана, пишет News.am.
По данным компании-поставщика "Веолия джур", водопровод полностью засыпан камнями, подобраться к нему с техникой невозможно. Пока будут вестись ремонтные работы, потребители в упомянутых населенных пунктах будут обеспечиваться водой альтернативным путем.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2019 году на автодорогу в Армении обрушился камнепад, погибли два человека.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.