06:37, 10 марта 2026

Камнепад повредил водопровод в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за падения скалы в Армении поврежден водопровод, который снабжает водой город Аштарак и два села.

В результате обрушения скалы в Армении 9 марта был поврежден водопровод Арташаван-Сагмосаван.

В результате повреждения водопровода диаметром 700 мм возникли проблемы с подачей воды в город Аштарак, села Сасуник, Карин и на левый берег Ошакана, пишет News.am.

По данным компании-поставщика "Веолия джур", водопровод полностью засыпан камнями, подобраться к нему с техникой невозможно. Пока будут вестись ремонтные работы, потребители в упомянутых населенных пунктах будут обеспечиваться водой альтернативным путем.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2019 году на автодорогу в Армении обрушился камнепад, погибли два человека.

Автор: "Кавказский узел"

