03:57, 9 марта 2026

Матери пропавших без вести солдат провели акцию в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване у здания правительства прошла акцию матерей пропавших без вести военнослужащих, они в очередной раз потребовали у властей найти их сыновей.

"Кавказский узел" писал, что родные и близкие пропавших без вести военных в Армении регулярно проводят акции с требованием найти их. 27 сентября родственники пропавших без вести в 44-дневной войне бойцов потребовали встречи с руководством Генштаба Армении, чтобы узнать о судьбе своих сыновей. Во время акции 29 сентября родители заблокировали ворота Минобороны, что привело к потасовке между ними и сотрудниками военной полиции. В начале октября на акции были задержаны два человека, они обвинены в хулиганстве.

Матери пропавших без вести военнослужащих провели 8 марта акцию протеста у здания правительства Армении, пишет News.am.

Они заявили, что неопределенность с каждым днем становится все тяжелее переносить. "У нас много родителей, которых, к сожалению, с нами нет сегодня, потому что они не смогли вынести эту боль", - заявила одна из участниц акции Ася Даниелян - мать Варужана Исраэляна, который пропал во время 44-дневной войны.

По словам Даниелян, участницы акции вновь потребовали от министерства юстиции, управления по защите прав человека и прокуратуры найти их сыновей.

Без вести пропавшими в ходе 44-дневной войны в Армении к октябрю 2022 года официально признали 217 человек. Родители солдат, чья судьба после войны осталась невыясненной, периодически проводят акции у Минобороны и правительства Армении. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести. Родные бойцов выступили против увольнения главы Службы нацбезопасности Армении Армена Абазяна, который проводил большую работу по розыску бойцов. 

Автор: "Кавказский узел"

