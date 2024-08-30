Родственники армянских солдат отказались признать их гибель

30 августа 2024, 10:45

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Несколько десятков армянских семей не согласились с результатами экспертиз тел погибших солдат и потребовали от Красного Креста включить имена их родственников в списки пропавших без вести в результате боевых действий.

Как писал "Кавказский узел", к 14 ноября 2022 года в базу Фонда страхования военнослужащих Армении были включены данные о 153 военнослужащих, погибших, пропавших без вести либо покалеченных во время сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном. К 2 июля 2024 года были идентифицированы все армянские военные, погибшие в боях на границе в сентябре 2022 года, сообщил Следственный комитет.

В ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников.

В Международный Комитет Красного креста поступили заявления от нескольких десятков семей, не согласных с результатами ДНК-экспертиз погибших в ходе боевых действий. Они попросили включить имена их родственников в списки без вести пропавших, сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

По данным МККК, в списки без вести пропавших в результате карабахского конфликта включены имена около тысячи жителей Армении и Нагорного Карабаха. Из них около 700 - пропавшие без вести в первую карабахскую войну в 1990-х годах, еще около 300 пропали без вести в ходе боевых действий в 2020-2023 годах.

По словам Аматуни, если родители не согласны с итогами ДНК-экспертизы и отказываются признать гибель своих сыновей, то важно разобраться, почему они не признают результаты, и МККК готов содействовать экспертным органам, чтобы "в будущем минимизировать число таких случаев", пишет сегодня News.am.

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