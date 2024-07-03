Идентифицированы все погибшие в боях на границе сентябре 2022 года армянские военные

03 июля 2024, 05:33

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Азербайджан передал Армении останки двух военнослужащих, которые погибли на границе в сентябре 2022 года, их личности установлены. Без вести пропавших в результате сентябрьского обострения конфликта больше нет, сообщил Следственный комитет Армении.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года Азербайджан передал Армении останки 225 граждан, погибших во время эскалации конфликта на границе в сентябре 2022 года. Ереван потребовал передать тела еще двух погибших.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников. С 20 сентября по 28 ноября Азербайджан сообщил о передаче Армении 124 тел погибших.

Азербайджан передал армянской стороне останки двух военнослужащих, которые погибли во время боевых действий на границе в сентябре 2022 года, пишут 2 июля "Новости-Армения".

По данным Следственного комитета Армении, были назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы переданных тел, личности погибших уточнены. "Без вести пропавших лиц в результате сентябрьской агрессии 2022 года больше нет", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует телеграм-канал "Баграмян 26".

Напомним также, что к 14 ноября 2022 года в базу Фонда страхования военнослужащих Армении были включены данные о 153 военных, погибших, пропавших без вести либо покалеченных во время сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном. 27 января азербайджанская сторона передала Армении тело одного из военных, погибших во время боев на границе.

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