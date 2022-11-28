Азербайджан передал Армении тела 13 военных

28 ноября 2022, 18:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанская сторона передала Армении тела 13 военнослужащих, погибших во время сентябрьского обострения конфликта на границе двух стран.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября стало известно, что в базу Фонда страхования военнослужащих Армении включены данные о 102 военных, погибших, пропавших без вести либо покалеченных во время сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном. Погибшими числились 93 человека, в том числе 58 срочников, 32 контрактника и три добровольца.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 80 военных и пограничников. С 20 сентября по 27 октября Азербайджан сообщил о передаче Армении 111 тел погибших.

Баку передал Еревану тела 13 армянских военнослужащих, погибших во время сентябрьских боевых действий на границе, сообщила сегодня госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести Азербайджана.

"Процесс поиска армянских военнослужащих, погибших 12-13 сентября на азербайджано-армянской границе, был продолжен. Тела 13 армянских военнослужащих, обнаруженных в результате проведенных на территории поисковых мероприятий, после проведения осмотра с участием сотрудников Военной прокуратуры Азербайджанской Республики и не выявления на них признаков насилия, 28 ноября были переданы противоположной стороне в порядке предусмотренным нормами международного гуманитарного права, при посредничестве Международного Комитета Красного Креста", - сказано в пресс-релизе госкомиссии, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Минобороны Армении подтвердило, что Азербайджан передал Армении тела 13 армянских солдат, погибших во время боевых действий на границе, сообщил со ссылкой на заявление министерства корреспондент "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.