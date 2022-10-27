27 октября 2022, 17:23

Азербайджан передал Армении тела десяти погибших

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тела десяти военных, погибших во время обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе, переданы Армении, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести Азербайджана при посредничестве Красного Креста передала Армении тела 95 военных, погибших в ходе эскалации приграничного конфликта 12-14 сентября, 23  сентября были переданы тела еще шести погибших.

По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести свыше 200 человек. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников, позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 29 жителей страны остаются по итогам этих событий пропавшими без вести, а также обвинил Баку в препятствии процессу поиска и эвакуации тел погибших. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. 

Азербайджан сегодня передал армянской стороне 10 тел погибших военнослужащих, сообщило агентство NEWS.am  со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны республики Арама Торосяна.

Напомним, 12-14 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь обмениваются обвинениями в обстрелах

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью

Примечание:

"Политологи сочли непреодолимой конкуренцию России и Запада на Южном Кавказе", "Депутат из фракции Пашиняна назвал объемы территориальных потерь Армении", "Баку обвинил Ереван в использовании Лачинского коридора в военных целях".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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