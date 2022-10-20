Ереван обвинил Баку в препятствиях эвакуации погибших

20 октября 2022, 02:33

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Процесс поиска и эвакуации тел армянских военнослужащих, погибших в ходе сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, затягивается вопреки договоренностям, заявили премьер-министр Армении Никол Пашинян и представитель Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал число жителей страны, пропавших без вести во время сентябрьской эскалации конфликта на границе с Азербайджаном. По словам Пашиняна, пропавшими числятся 29 жителей Армении. При этом во время саммита глав государств СНГ в Астане 14 октября Пашинян говорил, что пропавшими без вести остаются 30 человек, среди которых 28 военнослужащих и двое гражданских.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении, а вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников, возднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. 4 октября Минобороны Армении сообщило о возвращении на родину из азербайджанского плена 17 военных. Защитник прав человека в Армении Кристине Григорян заявила, что они подверглись пыткам в плену.

Тела армянских военнослужащих, погибших в результате недавнего обострения конфликта на границе с Азербайджаном, остаются в межпозиционной зоне на территории Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

14 октября, участвуя в саммите глав государств СНГ в Астане, он сообщал, что есть договоренность с Азербайджаном об эвакуации тел погибших "в ближайшие дни". Тем не менее 19 октября Пашинян лишь "выразил надежду, что "Азербайджан будет сотрудничать в выявлении судьбы наших соотечественников", передал корреспондент "Кавказского узла".

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что поисковым работам и выводу тел погибших препятствует азербайджанская сторона, подтвердив наличие соответствующей договоренности. "Азербайджан продолжает препятствовать поисковым работам ", - заявил журналистам Торосян 19 октября.

Родители без вести пропавших собираются возле воинской части, но никакой информации о судьбе близких получить не могут, сообщила руководитель НПО "Журналисты за прав человека", правозащитница Жанна Алексанян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Солдат срочной службы ВС Армении 20-летний Сережа Газарян пропал без вести 13 сентября. По словам его отца Сержа Газаряна, каждый день в Минобороны Армении ему говорят, что "завтра начнут поисковые работы", но они так и не начаты, заявил он в эфире Радио "Азатутюн". Как утверждает отец пропавшего, на территории, оказавшейся под контролем азербайджанских военных, могли находиться не только погибшие, но и раненные армянские военные.

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