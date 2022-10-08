Омбудсмен заявила о пытках армянских военных в плену

08 октября 2022, 02:26

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Военнослужащие, возвращенные из азербайджанского плена, подверглись пыткам, сообщила защитник прав человека в Армении Кристине Григорян.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября Минобороны Армении сообщило о возвращении на родину 17 военных, находившихся в азербайджанском плену. На следующий день Следком Армении сообщил, что допрошены 10 военных, семерых планируется допросить позже, так как они находятся в больнице с осколочными ранениями.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

Сотрудники офиса омбудсмена Армении навестили вернувшихся из плена военных и провели с ними беседы, сообщила 7 ноября со ссылкой на защитника прав человека Армении Кристине Григорян Armenianreport.

Омбудсмен рассказала, что сотрудники офиса навестили 16 армянских военнослужащих, с одним пообщаться не удалось, так как он все еще находится в госпитале.

По словам Григорян, почти все бывшие пленные пожаловались на плохое обращение, унижение и пытки.

В Следственном комитете Армении заявили, что обнаружили следы пыток у армянских военнопленных, сообщили "Новости Армении".

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 октября заявил, что Азербайджан отказывается возвращать армянских солдат, плененных в ходе боев на границе 13 сентября. Глава Совбеза Армении Армен Григорян указал, что договоренность об освобождении военнопленных была достигнута в США на встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

По данным представителя Армении в ЕСПЧ Сирануш Саакян на 27 сентября, в Азербайджане удерживались около 80 армянских пленных, однако Баку эту цифру официально не подтверждал. По словам Саакян, до эскалации приграничного конфликта в Азербайджане официально оставалось 33 пленных, в сентябре к ним прибавились еще 20.

Ранее, 8 сентября, Азербайджан передал Армении пятерых военных. Возврат произошел согласно соглашению, достигнутому на встрече в Брюсселе 31 августа. Все они были задержаны в Нагорном Карабахе 13 декабря 2020 года, уже после окончания 44-дневной войны.

Родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили в Армении акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. В частности, 8 августа они провели сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении, требуя встречи с Николом Пашиняном. По словам участников акции, сотрудник аппарата премьер-министра вышел к ним, но и спустя несколько часов после начала акции их требование о встрече не было выполнено.

2 октября в соцсетях было опубликовано видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, начата проверка, сообщило 2 октября Минобороны Армении. Специалисты подтвердили подлинность видеозаписи расстрела армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе Азербайджана, заявил омбудсмен Армении. Руководство страны призвало международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности. Правозащитники заявили 3 октября, что личности двух армянских солдат, которые были казнены, установлены, расстрел произошел на территории Армении.

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