Правозащитница заявила о 80 армянских пленных в Азербайджане

28 сентября 2022, 05:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Азербайджане удерживаются около 80 армянских пленных, однако Баку эту цифру официально не подтверждает, заявила представитель интересов Армении в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян. По ее словам, до эскалации конфликта на границе в Азербайджане официально оставалось 33 пленных, к ним прибавилось еще 20.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе с Азербайджаном были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей, местоположение двух сельчан неизвестно. Кроме того, 20 военнослужащих находятся в плену, уведомило ведомство. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Родственники военных, пропавших без вести во время эскалации конфликта, 26 сентября потребовали сообщить о судьбе близких.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

Около 80 армянских пленных удерживаются в Азербайджане, однако эта цифра не признается официальным Баку, заявила на прошедшей 27 сентября конференции в Ереване представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ, правозащитница Сирануш Саакян.

По ее словам, на сегодняшний день в Армению возвращены 156 пленных. До эскалации конфликта 13 сентября, отметила она, в Азербайджане "официально оставались 33 армянских гражданина". "Сейчас к ним прибавились еще около 20 новых случаев пленения", - отметила Саакян.

"Подавляющее большинство уже подтверждено на официальном уровне, но в ближайшее время ожидаются ответы при посредничестве ЕСПЧ, тогда мы сможем более четко подтвердить информацию по лицам, взятым в плен во время последних инцидентов», - заявила Саакян.

По словам Саакян, пленные удерживаются "в качестве заложников для давления на власти Армении". "События показали, что возвращение армянских пленных поставлено в прямую зависимость от решения политических вопросов, их используют для усиления давления на власти Армении", - отметила Саакян.

Омбудсмен Армении Кристине Григорян 27 сентября обсудила с Генсеком Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич действия Баку, "в том числе в отношении армянских военнопленных и погибших солдат", а также предоставила аргументированную информацию об ущербе, нанесенном гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Армении.

В сообщении Офиса защитника прав человека Армении, Марие Пейчинович-Бурич подчеркнула необходимость возвращения армянских пленных и выразила готовность содействовать этому вопросу.

20 сентября госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести Азербайджана при посредничестве Красного Креста передала Армении тела 95 военных, погибших во время эскалации конфликта. Ранее, 17 сентября, армянской стороне были переданы тела 32 погибших.

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