Ужесточение дресс-кода в школах Азербайджана обернулось протестными акциями

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Ученики школы в пригородном поселке Баку выступили против ужесточения требований к одежде учащихся. Осужденный азербайджанский журналист Полад Асланов объявил голодовку на фоне сообщений о недопуске к урокам школьниц в хиджабах.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре правительство Азербайджана внесло изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных школ. Теперь школьникам запрещено носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения. Реформа направлена на полное исключение религиозных, этнических и социально-экономических различий в учебных заведениях, пояснил депутат парламента Джейхун Мамедов. Хотя в официальном сообщении не упоминается хиджаб, именно он подразумевается под одеждой, "не соответствующей светскому характеру образования", считает защитница прав верующих Арзу Абдулла. 1

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Ученики школы № 69 в посёлке Балаханы около Баку отказались посещать занятия после того, как их одноклассниц, пришедших в хиджабах, по предварительным сведениям, не пустили в школу, сообщило 9 октября JAMnews.

"На видео, распространившихся в соцсетях, школьники стоят у здания с плакатом: "Хиджаб - не препятствие для образования!" и требуют разрешить девочкам посещать уроки", - говорится в публикации.

После изменения правил ношения школьной одежды появились сообщения в соцсетях о том, что в разных школах Азербайджана девочек в головных платках не пускают на занятия, пишет издание.

Жалобы на то, что девочек в хиджабах не допускают к урокам в школах, поступали не только из поселка Балаханы, но и из Джалилабадского и других районов Азербайджана. Родители и ученицы жалуются, что администрации школ требуют снять хиджаб, сообщило 9 октября на своем сайте Meydan TV.

Управление образования Баку анонсировало проверки соблюдения дресс-кода

По данным издания, управление образования города Баку 9 октября объявило о начале проверок соблюдения правил ношения школьной формы в государственных школах. Чиновники подчеркнули, что обеспечение соблюдения правил дресс-кода входит в компетенцию школьной администрации, возникающие в связи с этим вопросы должны обсуждаться и решаться на педагогических советах школ. Ведомство добавило, что ответственность за посещение учащимися занятий в установленной форме лежит на родителях.

Однако в заявлении ведомства не упомянуты жалобы на то, что учениц в хиджабах не допускают на занятия. Также не было разъяснено, каким образом будет обеспечено право на образование для учеников, не соблюдающих дресс-код, говорится в публикации.

6 октября кабмин также утвердил требования к внешнему виду учителей. Согласно новым правилам, педагоги должны придерживаться делового стиля одежды, соответствующего принципу светского характера образования, отметило издание.

Осужденный журналист объявил голодовку в знак протеста против дресс-кода в школах

Осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов заявил о нарушении прав школьниц и учительниц, носящих хиджаб и объявил в исправительной колонии № 15 о начале голодовки с 8 октября. Заявление журналиста обнародовала его супруга, также пишет издание.

Полад Асланов отметил, что несколько дней назад направил открытое письмо председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде, но ответа не получил. Он считает, что ограничения дресс-кода, введенные министерством науки и образования и кабинетом министров, нарушают статью 48 Конституции Азербайджана, гарантирующую свободу совести.

Вынудили выбирать между образованием или профессией и ношением платка

"Я заявляю, что начал голодовку, находясь в тюремных стенах и за железной решеткой, в знак протеста, чтобы защитить права моего собственного ребенка и всех других учениц в хиджабах, чье право на образование было ограничено, а также права всех учительниц, матерей и сестер, носящих хиджаб, которых вынудили выбирать между образованием или профессией и ношением платка. Несмотря на то, что я нахожусь в тюрьме, я выступаю против нарушения наших конституционных прав, используя единственный доступный мне способ борьбы - голодовку!" - цитирует заявление журналиста издание.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Асланова.

Попытки запретить ношение хиджабов в школах происходили и в России

В республиках юга России в 2024 году вызвало широкий резонанс решение властей Владимирской области запретить ношение религиозной одежды в школах. Политические и религиозные деятели потребовали отменить запрет, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области".

В том же году вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков предложил предоставить образовательным учреждениям право запрещать ношение религиозной одежды. Депутат от Чечни Адам Делимханов раскритиковал коллегу за этот законопроект, пообещав "доходчиво" объяснить ему и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". Исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах. Кабмин отклонил законопроект Даванкова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в июле 2024 года назвал врагами ислама тех, кто "говорит, чтоб не надевали хиджаб". "Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью, сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг", - заявил он.

При этом ранее власти Чечни предъявляли противоречивые требования к дресс-коду женщин. "Кавказским узлом" подготовлена справка об этом "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

Кто в 2024 году выступил в России против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".