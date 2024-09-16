Кабмин отклонил законопроект Даванкова о запрете никабов

16 сентября 2024, 11:47

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Законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о запрете ношения религиозной одежды нуждается в доработке, поскольку он может привести к неоднозначной правоприменительной практике, пояснило правительство России причину своего отказа поддержать документ.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

Правительство России не поддержало внесеный Владиславом Даванковым законопроект, который разрешает школам и муниципалитетам вводить на местном уровне запрет на ношение религиозной одежды, передал сегодня ТАСС.

Понятия "религиозная одежда", "одежда с религиозными атрибутами или религиозной символикой" не определены в законодательстве и это "может привести к неоднозначной правоприменительной практике". В законе "Об образовании в Российской Федерации" уже закреплено, что руководство государственных и муниципальных школ устанавливает требования к одежде учеников в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными властями. На основании изложенного проект закона, предложенный Даванковым, нуждается в существенной доработке, пояснили в правительстве.

Напомним, ранее активисты и политики из республик Северного Кавказ подвергли критике предложения запретить ношение религиозной одежды. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что те, кто выступает против ношения хиджаба – враги ислама. Он пообещал расстрелять любого, кто скажет его дочери снять хиджаб.

Ранее также координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке “Кавказского узла” "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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