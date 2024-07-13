Пользователи сети поддержали протест муфтиев Северного Кавказа против запрета никаба

13 июля 2024, 12:01

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Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Как информировал "Кавказский узел", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать право образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды, а также наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. После этого духовенства республик Северного Кавказа выступили с рекомендациями ввести ограничения на ношение религиозной одежды. Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдуллаев анонсировал фетву о запрете никаба.

Духовенство пожаловалось Путину на нарушение прав верующих

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявил, что если законопроект Владислава Даванкова о запрете ношения религиозной одежды будет принят, то это будет нарушением прав мусульман. Духовенство подчеркнуло, что запрет недопустим и приведет к расколу в обществе.

Заявление КЦМСК, адресатами которого указаны президент России и председатель Госдумы, опубликовано 8 июля в телеграм-канале "Ислам на Северном Кавказе".

"Просим обратить внимание на тот факт, что своим проектом господин Даванков не просто пытается лишить граждан России права на полноценное исполнение религиозных норм, но и ведет откровенно антиисламскую деятельность. В своем проекте неоднократно затрагивает именно и только исламскую религию, говорит о примерах запрета именно исламской одежды, указывает не только на никаб (о нецелесообразности ношения которого в современных условиях КЦМСК свое официальное мнение уже высказало), но и пытается очернить и запретить как обязательный для мусульманок хиджаб, так и любую религиозную одежду", – сказано в заявлении.

Даванков ссылается на Конституцию, в которой сказано, что Российская Федерация – светское государство и что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Однако в Конституции также сказано: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…". Кроме того, в гимне России есть слова "Богом хранимая родная земля", – указал Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

Даванков отметил, что светский характер образования обеспечивает равенство для учащихся, и что это помогает предотвратить дискриминацию по религиозному или культурному признакам. Но сам при этом предлагает запретить религиозную одежду мусульман. Это как раз и является дискриминацией, отметил КЦМСК.

Доводы о национальной безопасности в контексте образовательных организаций также несостоятельны, поскольку в образовательных учреждениях не было совершено ни одного теракта девушками-мусульманками в хиджабах. Вместо борьбы с религиозной одеждой Даванкову стоило бы направить силы на улучшение воспитания молодежи и на поддержку специальной военной операции на Украине, сказано в заявлении.

"Категорически нельзя запрещать или ограничивать обязательную для мусульманок религиозную одежду, в том числе и в образовательных организациях, под предлогом принятия локальным актом единой светской формы. Будет абсолютно неправильно, если разрешить локальными нормативными актами регламентировать одежду учеников образовательными организациями. Это путь к расколу. <…> Просим не допустить принятие подобных антигосударственных и антирелигиозных инициатив", – заявили в КЦМСК.

На 12.00 мск на сайтах Кремля и Госдумы нет комментариев относительно обращения Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

Пользователи соцсети поддержали протест муфтиев против запрета никаба

Пост о том, что Координационный центр мусульман Северного Кавказа выступил против законопроекта Даванкова, был опубликован в телеграм-канале "Ruslan Kurbanov", на который подписаны 35,3 тысячи пользователей. На 12.00 мск эта запись набрала около 11 тысяч просмотров и 41 комментариев.

"Еще бы учителям разрешили никаб носить", – отметила Ума English.

"Я ещё в начале о разговоре с никабом писал, что это война против ислама. Ни никаб, ни хиджаб не мешают никому, просто хотят лишить прав мусульман", – считает Khabib Abdulaev.

"Мусульмане должны объединиться, иман [веру] укреплять", – заявил пользователь Джанатти.

"Так напишите в прокуратуру на него заявление за разжигание межнациональной розни", – предложил Alejandro Rodrigues.

"Даже провокаторы не должны заикаться о запрете на хиджаб", – написал пользователь с ником Только Хорошего.

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