Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал никаб угрозой

03 июля 2024, 22:09

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Ношение никаба и паранджи в современных условиях наносит практический вред мусульманам и угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях, заявил сегодня Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил 2 июля руководитель отдела фетв муфтията. Координационный центр мусульман Северного Кавказа пообещал до конца июля принять фетву по этому поводу, чтобы "устранить факторы", которые мешают безопасности, сообщил глава центра.Сегодня Духовное управление мусульман республики проинформировало, что в Дагестане введен запрет на ношение никаба, он действует до нового богословского заключения.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа выступил сегодня с заявлением о целесообразности ношения никаба. "Необходимо четко разделить понятия «хиджаб» и «никаб». Исламская религия предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть предписывает ношение так называемого «хиджаба», где лицо остается открытым. Речи о запрете хиджаба не идет и не может идти. Напомним, что законодательство Российской Федерации не ограничивает ношение хиджаба, боле того разрешает фотографирование в хиджабе для получения паспорта", - указано в сегодняшнем заявлении, опубликованном на сайте центра.

Его авторы отметили, что большинство исламских ученых считают, что открытое лицо и руки не являются «авратом» (часть тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми). "Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности «никаба». <...> Никаб (женская одежда с узкой прорезью для глаз) никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение «никаба» в общественных местах", - указано в заявлении.

Авторы заявления подчеркнули, что следует руководствоваться принципом "не навреди и себе, и исламу, и всему обществу". "По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и тому подобных скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях", - говорится в заключении.

Напомним, 28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

После предложения Даванкова с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи".

Власти Дагестана подключились к дискуссии о никабах после атаки боевиков в Махачкале и Дербенте. Сергей Меликов озвучил свою позицию 25 июня, спустя два дня после атак, реакцией на слова главы республики стало заявление муфтия Дагестана о необходимости запрета никабов. Духовное управление мусульман Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, полагают опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы и востоковеды. Нарушителям запрета грозит максимум осуждение и порицание, указали они.

При этом в самой Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, "Кавказский узел" проанализировал в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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