Девушка в никабе. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=UvfEBnWiXds

03 июля 2024, 09:17

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете никаба

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В Дагестане введен запрет на ношение никаба, он действует до нового богословского заключения, заявило Духовное управление мусульман республики.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил 2 июля руководитель отдела фетв муфтията.

Свое заявление муфтий сделал после того, как против ношения никабов выступил глава региона Сергей Меликов. Глава республики озвучил свою позицию 25 июня, спустя два дня после атак боевиков в Дербенте и Махачкале. ДУМ Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, а ее нарушителям грозит максимум порицание, указали исламоведы.

Заявление о временном запрете никаба муфтият Дагестана сделал сегодня в своем телеграм-канале.

"Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера [2 июля] компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - говорится в публикации.

Напомним, 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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Примечание:

"Скандал с никабом в Хасавюрте спровоцировал задержание Ханова", "Муфтий Дагестана признал существование радикальных настроений в мечетях", "Юристы усомнились в перспективе законопроектов о запрете религиозной одежды".

Автор: "Кавказский узел"

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