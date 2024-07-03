Отдел фетв муфтията Дагестана назвал возможным временный запрет никаба

03 июля 2024, 00:22

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Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил руководитель отдела фетв муфтията Дагестана. Координационный центр мусульман Северного Кавказа также примет фетву по этому поводу, чтобы "устранить факторы", которые мешают безопасности, сообщил глава центра.

Как писал "Кавказский узел", Духовное управление мусульман Дагестана в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба, заявил 1 июля муфтий республики Ахмад-Афанди Абдулаев после того, как против ношения никабов выступил глава региона. Сергей Меликов озвучил свою позицию 25 июня, спустя два дня после атак боевиков в Дербенте и Махачкале.Духовное управление мусульман Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, полагают опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы и востоковеды. Нарушителям запрета грозит максимум осуждение и порицание, указали они.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Относительно обязательности ношения никаба есть разногласия,среди учетных четырех мазхабов (богословских школ, доктрин - прим. "Кавказского узла"), заявил сегодня руководитель отдела фетв муфтията Дагестана Ахмед-Хаджи Исаев.

"Принимая во внимание обращение представителей власти, обеспокоенных безопасностью населения республики, Муфтий РД рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в республике Дагестан и поручил отделу фетв подробно изучить данный вопрос. После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырёх мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба", - приводятся его слова в Telegram-канале муфтията

Вместе с тем, "в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение", подчеркнул Исаев. "Однако данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практике в Исламе достаточно", - добавил он.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа планирует до конца июля рассмотреть вопрос о запрете никаба в регионах Северо-Кавказского федерального округа и принять фетву, сообщил 2 июля председатель центра Исмаил Бердиев. "По шариату ношение никаба предусмотрено. Это есть в обычаях некоторых восточных народов, но эта одежда вовсе не свойственна народам Кавказа. Мы об этом неоднократно говорили. Планируем в июле рассмотреть вопрос о запрете никаба в регионах СКФО и принятии соответствующего документа - фетвы", - процитировало его слова ТАСС.

Бердиев отметил, что обсудить этот вопрос необходимо исключительно в целях безопасности. "Мы с уважением относимся к традициям и обычаям всех народов. Речь идет только о безопасности. Факторы, которые мешают обеспечить безопасность, необходимо устранить", - подчеркнул Бердиев.

Напомним, 28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

После предложения Даванкова с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи".

При этом в самой Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, "Кавказский узел" проанализировал в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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