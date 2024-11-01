Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области

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Власти Владимирской области запретили в образовательных учреждениях носить одежду, «демонстрирующую религиозную принадлежность». Политические и религиозные деятели Северного Кавказа потребовали отменить запрет. Российские чиновники и пропагандисты встали на сторону Владимирской области.

Причина конфликта

22 октября 2024 года Министерство образования и молодежной политики Владимирской области издало приказ, согласно которому в образовательных учреждениях «не допускается ношение одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающихся (в том числе хиджабов, никабов и т. д.)». Приказ вступил в силу в день публикации – 25 сентября 2024 года .

Ранее, в июне 2024 года, Правительство РФ не поддержало законопроект, регулирующий ношение религиозной одежды, которая частично или полностью скрывает лицо. В правительстве отметили, что в российском законодательстве уже зафиксировано, что образовательные организации устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Кроме того, как отметили в кабмине РФ, понятия "религиозная одежда", "одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой" не определены, что может привести "к неоднозначной правоприменительной практике" .

Согласно требованиям к внешнему виду учащихся во Владимирской области, который ввели в 2017 году, говорится, что внешний вид и одежда обучающихся “должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер».

Подробнее о новой попытке запретить хиджаб расскаывается в справке “Кавказского узла”.

26 октября 2024 года региональное министерство в официальной группе во «ВКонтакте» опубликовало пояснение. В нем ведомство напомнило, что согласно Конституции, Россия — светское государство, «церковь отделена от государства, в том числе от сферы светского образования». Установленные требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся независимо от их вероисповедания обеспечивают светский характер государственных и муниципальных образовательных учреждений и поддержание в них религиозного нейтралитета, – отметило ведомство .

Межиев увидел нарушение Конституции и дискредитацию

28 октября Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), пост главы которого занимает муфтий Чечни Салах Межиев,заявил, что власти Владимирской области выступили с «деструктивной» инициативой, направленной «на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни в России». КЦМСК заявил, что хиджаб — «это не религиозный атрибут, это ежедневная традиционная одежда мусульманки, символ ее чести и достоинства». В заявлении особо отмечен “запрет именно и только исламской религиозной одежды”. Авторы подчеркивают, что законодательство Российской Федерации не ограничивает ношение хиджаба, и любой запрет в этой сфере нарушает Положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" .

Также КЦМСК обратился с просьбой к ответственным органам власти дать правовую оценку принятому закону на соответствие статьям Конституции и УК России. В обращение также указывается просьба “принять государственные законодательные акты о невозможности принятия региональными властями нормативных актов о возможности запрета ношения обязательной религиозной одежды в Российской Федерации” .

В этот же день высказался и сам Межиев. Он также заявил, что решение властей Владимирской области нарушает Конституцию России и указал, что запрет касается “именно и только исламской религиозной одежды”. “Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями документа, а не целенаправленные действия против мусульман, направленные на дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его отношения к религии”, – заявил Межиев .

Вмешалельство Делимханова

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова вместе с другими чеченскими депутатами встретился с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить введенный запрет. Делимханов сообщил, что «итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа». При этом он назвал владимирских чиновников «безответственными людьми», которые «подрывают стабильность общества», а само решение – «нарушением Конституции», «дискриминацией» и «абсолютной провокацией»

“Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать!” – написал Делимханов .

30 октября член СПЧ по правам человека Кирилл Кабанов написал, что чеченские власти «переходят допустимые в приличном обществе "красные линии"». Кабанов подчеркнул, что во многих регионах России действуют требования к школьной форме, запрещающие учащимся посещать занятия в религиозных одеждах и головных уборах. Он также уточнил, что чеченские власти сами нарушили республиканский «профильный приказ», сделав платки обязательным элементом женской школьной одежды .

Представители властей Чечни не должны вмешиваться в решения властей другого региона по вопросу ношения хиджаба в школах, заявили пользователи владимирских пабликов. “Какое отношение имеет Кадыров к нашей Владимирской области?”, “Депутат от одного региона РФ говорит, что запрети что-то в другом регионе. А у нас точно федерация?"” – комментировали они.

Из-за попытки добиться отмены решения правительства Владимирской области российские «военкоры» раскритиковали власти Чечни. В частности слова Адама Делимханова были названы «откровенной угрозой», а самого Делимханова призвали «не лезть в чужой монастырь со своим уставом» и не употреблять фразу «доходчиво объясним» в отношении органов власти .

Депутат Хамзаев назвал власти Владимирской области “идиотами”

Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев назвал чиновников Владимирской области «идиотами», которые «решили противодействовать большой, важной и нужной политике», проводимой в России . Выступая на круглом столе в Госдуме, депутат заявил, что «в Дагестане с мозгами все нормально — мы никому не запрещаем ни крестики, ни Песах, ни что-либо другое». На круглом столе в Госдуме член комитета по безопасности депутат от Дагестана Бийсултан заявил, что пока в Казани президент собирает лидеров государств, «какие-то идиоты в регионах решили противодействовать этой большой, важной и нужной политике». «Зачем министерство образования Владимирской области лезет в провокационные предложения?.. Ну или глава региона — кто он такой, вообще? Обращаясь к властям Владимирской области, он добавил: «Вы что, важнее, чем Конституция России?» .

Депутат Госдумы и ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», Евгений Попов заявил, что Бийсултан Хамзаев «работает на клики, чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях». «К сожалению, это кидает тень на парламент, власть и так далее», — сказал ведущий. Вечером того же дня Попов написал в Telegram-канале: «Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает» . Он прикрепил к посту видео с фрагментом ток-шоу . На кадрах ролика публицист Виталий Третьяков осудил Хамзаева за то, что тот раскритиковал чиновников из Владимирской области из-за запрета хиджабов. "С удивлением увидел в сети как депутат Хамзаев, приехал во Владимирскую область <…> и устроил "выволочку" местным чиновникам <…>. Если бы со мной так разговаривал человек, то я бы просто вышел из зала", – сказал в частности Третьяков. Попов при этом встал на сторону Третьякова: "Да послали бы куда подальше и были бы правы, на самом деле", – сказал ему Попов.

Власти Владимирской области стоят на своем

Власти Владимирской области при принятии документа власти опирались «на опыт других регионов, а также на позицию Верховного суда», который в 2015 году подтвердил правомерность таких запретов в школах .

Источник, близкий к руководству области, заявил изданию “Коммерсант”, что власти региона испытывают «легкое удивление» из-за возникшей ситуации. «Если кто-то считает, что нарушено его право, – пожалуйста, можно обратиться в суд. Мы же в правовом государстве живем», – сказал собеседник газеты. Он отметил, что «небольшое и дружное» мусульманское сообщество Владимирской области недовольства по поводу приказа никак не выражало, «но почему-то люди извне пытаются обсуждать наши внутренние дела». Собеседник издания уточнил, что власти не собираются отменять приказ: «Было бы странным отменять это решение на основании каких-то публичных заявлений» .

Кремль демонстративно не участвует в споре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, ЧТО Кремль не принимает участия в споре о запрете религиозной одежды между властями Чечни и Владимирской области."Каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участия", – заявил Песков .

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