Пользователей владимирских пабликов возмутили заявления Делимханова о хиджабах

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Представители властей Чечни не должны вмешиваться в решения властей другого региона по вопросу ношения хиджаба в школах, заявили пользователи владимирских пабликов.

Как писал "Кавказский узел", муфтий Чечни Салах Межиев назвал антиконституционным запрет ношения хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области, а возглавляемый им Координационный центр мусульман Северного Кавказа призвал законодательно запретить регионам принимать подобные постановления. Запрет хиджабов в школах обсуждался на встрече депутатов Госдумы от Чечни с коллегой из Владимирской области Игорем Игошиным. Адам Делимханов, который сообщил, что встреча состоялась по поручению главы Чечни, пообещал добиться отмены "провокационного приказа".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил против запрета на ношение религиозной одежды в школах. Однако ранее он одобрил запрет на ношение никаба. Координационный центр напомнил, что необходимо разделить хиджаб и никаб. 13 июля центр обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Правительство отклонило законопроект.

В паблике в соцсети "ВКонтакте" "Подслушано во Владимире", на который подписана 181 тысяча человек, пользователи высказали мнение по поводу запрета хиджаба в школах Владимирской области. "Демонстрация своих религиозных убеждений в светских учреждениях неуместна", - указал Алексей Наумов.

"Правильно, пора наводить порядки! Школа - это школа! И форма для всех должна быть одинаковой!" - возмутилась Ольга Филякова.

Комментаторов возмутило вмешательство в дела региона Адама Делимханова.

"А что он лезет в дела русского православного региона, то есть Владимирской области? Им в Чечне можно запрещать ношение шорт и прочей одежды, а русским в русском регионе нельзя запретить мусульманскую одежду? Что-то путают они. Владимирская область - это Россия, а не Республика Чечня в составе РФ, если хотят носить исламскую одежду, то пусть едут в традиционно исламские республики, в РФ их достаточно. Я поддерживаю решение властей Владимирской области, школа - это образовательное учреждение, а не исламское", - написал пользователь с ником Имя Фамилия.

"По поручению Кадырова? Какое отношение имеет Кадыров к нашей Владимирской области?" - спросила Марина Волкова.

"Почему депутат Игошин в области, где больше 90% православных жителей, лоббирует интересы мусульман?" - поинтересовался Егор Захаров.

"Только вдумайтесь в это. Депутат от одного региона РФ говорит, что запрети что-то в другом регионе. А у нас точно федерация?" - возмутилась Марина Ефремова в паблике "Владимирские новости", у которого насчитывается 59 тысяч подписчиков.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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