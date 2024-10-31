Бийсултан Хамзаев выступил с угрозами в адрес Евгения Попова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что получил угрозы от депутата от Дагестана Бийсултана Хамзаева за то, что Попов поддержал критику в адрес Хамзаева за его позицию о запрете хиджабов в школах Владимирской области.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября пользователи владимирских пабликов заявили, что представители властей Чечни не должны вмешиваться в решения властей другого региона по вопросу ношения хиджаба в школах. В частности, ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал добиться отмены "провокационного приказа" о запрете на ношение хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил против запрета на ношение религиозной одежды в школах. Однако ранее он одобрил запрет на ношение никаба. Координационный центр напомнил, что необходимо разделить хиджаб и никаб. 13 июля центр обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Правительство отклонило законопроект.

Депутат Госдумы и ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия" Евгений Попов заявил, что получил угрозы от депутата Госдумы от Дагестана Бийсултана Хамзаева. "Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает", – написал Попов сегодня в своем телеграм-канале.

Он прикрепил к посту видео с фрагментом ток-шоу на телеканале "Россия". На кадрах ролика участвовавший в ток-шоу публицист Виталий Третьяков осудил Хамзаева за то, что тот раскритиковал чиновников из Владимирской области из-за запрета хиджабов. Попов при этом встал на сторону Третьякова.

"С удивлением увидел в сети как депутат Хамзаев, приехал во Владимирскую область <…> и устроил "выволочку" местным чиновникам <…>. Если бы со мной так разговаривал человек, то я бы просто вышел из зала", – сказал в частности Третьяков.

"Из своего? Да послали бы куда подальше и были бы правы, на самом деле", – сказал ему Попов.

Этот пост в телеграм-канале Евгения Попова, на который подписаны более 54 тысяч пользователей, на 11.30 мск набрал около 201,3 тысячи просмотров и 1027 комментариев. Большая часть их авторов встала на сторону Евгения Попова.

Напомним, ранее депутаты Госдумы от Чечни встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения мусульманской одежды в школах Владимирской области. Об этом сообщил Адам Делимханов. Он подчеркнул, что встреча проведена по поручению главы Чечни.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.