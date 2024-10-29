Делимханов пообещал легализовать хиджабы во владимирских школах

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Запрет хиджабов в школах обсуждался на встрече депутатов госдумы от Чечни с коллегой из Владимирской области. Адам Делимханов пообещал добиться отмены "провокационного приказа".

Как писал "Кавказский узел", муфтий Чечни Салах Межиев назвал антиконституционным запрет ношения хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области, а возглавляемый им Координационный центр мусульман Северного Кавказа призвал законодательно запретить регионам принимать подобные постановления.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил против запрета на ношение религиозной одежды в школах. Однако ранее он одобрил запрет на ношение никаба. Координационный центр напомнил, что необходимо разделить хиджаб и никаб. 13 июля центр обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Правительство отклонило законопроект.

Депутаты Госдумы от Чечни встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения мусульманской одежды в школах Владимирской области, сообщил сегодня в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он подчеркнул, что встреча проведена по поручению главы Чечни.

"Запрет хиджаба во Владимирской области — это грубое нарушение Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях — абсолютная провокация. Такие меры могут вызвать недоверие к государственным институтам, усилить чувство отчуждения у верующих граждан и привести к разобщению. Права верующих — ценности, без которых невозможно устойчивое развитие страны. Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман", - заявил он.

"Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа", - подчеркнул он.

Запрет на ношение школьниками элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность, в том числе никабов и хиджабов, ввели во Владимирской области для исключения конфликтов между учениками после обращений родителей, сообщил заместитель губернатора региона Владимир Куимов.По его словам, подобный приказ существовал и ранее, но сейчас региональное министерство образования и молодежной политики решило уточнить его, упомянув в документе исламскую атрибутику.

"У нас были разные случаи. Подчеркивают свою религиозную принадлежность. И дело не в школе и в учителях, вопрос среди детей. Дети по-разному реагируют. На этой почве происходит некоторые конфликтные ситуации, поэтому абсолютно в рамках закона министерство образования и молодежной политики решило уточнить свой собственный приказ", — процитировало сегодня его слова РБК.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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