RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:14, 29 октября 2024

Делимханов пообещал легализовать хиджабы во владимирских школах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет хиджабов в школах обсуждался на встрече депутатов госдумы от Чечни с коллегой из Владимирской области. Адам Делимханов пообещал добиться отмены "провокационного приказа".

Как писал "Кавказский узел", муфтий Чечни Салах Межиев назвал антиконституционным запрет ношения хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области, а возглавляемый им Координационный центр мусульман Северного Кавказа призвал законодательно запретить регионам принимать подобные постановления. 

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) выступил против запрета на ношение религиозной одежды в школах. Однако ранее он одобрил запрет на ношение никаба. Координационный центр напомнил, что необходимо разделить хиджаб и никаб. 13 июля центр обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект ее вице-спикера Владислава Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Правительство отклонило законопроект.

Депутаты Госдумы от Чечни встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения мусульманской одежды в школах Владимирской области, сообщил сегодня в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он подчеркнул, что встреча проведена по поручению главы Чечни.

"Запрет хиджаба во Владимирской области — это грубое нарушение Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях — абсолютная провокация. Такие меры могут вызвать недоверие к государственным институтам, усилить чувство отчуждения у верующих граждан и привести к разобщению. Права верующих — ценности, без которых невозможно устойчивое развитие страны.  Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман", - заявил он.

"Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа", - подчеркнул он.

Запрет на ношение школьниками элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность, в том числе никабов и хиджабов, ввели во Владимирской области для исключения конфликтов между учениками после обращений родителей, сообщил заместитель губернатора региона Владимир Куимов.По его словам, подобный приказ существовал и ранее, но сейчас региональное министерство образования и молодежной политики решило уточнить его, упомянув в документе исламскую атрибутику.

"У нас были разные случаи. Подчеркивают свою религиозную принадлежность. И дело не в школе и в учителях, вопрос среди детей. Дети по-разному реагируют. На этой почве происходит некоторые конфликтные ситуации, поэтому абсолютно в рамках закона министерство образования и молодежной политики решило уточнить свой собственный приказ", — процитировало сегодня его слова РБК.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в Росс

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Саид-Магомед Омаров. Фото корреспондента "Кавказского узла"
29 октября 2024, 20:23
Юристы назвали недоказанной вину Омарова в убийстве Кардашова
Рамзан Кадыров. Скриншот видео от 29 октября 2024 года. Телеграм-канал ГТРК "Вайнах" https://t.me/gtrkvainah/16793
29 октября 2024, 16:04
Кадыров запретил брать пленных после атаки на Гудермес
Атака БПЛА на Университет спецназа. 29 октября 2024 г. Скриншот видео Телеграм канал abu saddam shisha
29 октября 2024, 11:01
Атака БПЛА стала первой в Чечне с начала операции на Украине
Атака беспилотника на здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. 29 октября 2024 года. Фото: Телеграм-канал Baza
29 октября 2024, 10:24
Университет спецназа в Чечне подвергся атаке БПЛА
Девочки в хиджабах в школе. Фото "Черновика" https://chernovik.net/sites/default/files/styles/wide_1200_/public/2012/12/img_8613.jpg.webp?itok=IbDNb0MS
29 октября 2024, 00:28
Межиев осудил запрет хиджабов в школах Владимирской области
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Все блоги
Справочник
Территория РУС. Фото https://ruspetsnaz.ru/o-nas/ Чему учат в университет спецназа имени Путина в Чечне

Минюст. Фото https://publicverdict.org внесен Минюстом в реестр иностранных агентов Чечня и Дагестан: статус иноагента как предлог для отставки главы

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
13:07, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
27
Ответ муфтиям и "BLM" о запрете хиджабов в школах Владимирской области. И при чем здесь СВО?
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
15:20, 19 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Бетербиев о мастере спорта Кадырове
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Саид-Магомед Омаров. Фото корреспондента "Кавказского узла"
29 октября 2024, 20:23
Юристы назвали недоказанной вину Омарова в убийстве Кардашова

Блогер, который сжег газету "Ас-салам" в рекламных целях, принес свои извинения. Cкриншот видео от 29 октября 2024 года, Телеграм-канал "Дагестанские известия"
29 октября 2024, 17:43
Дагестанский блогер извинился перед мусульманами

Рауф Арашуков. Фото: Council.gov.ru https://ru.wikipedia.org/
29 октября 2024, 14:12
Правозащитники отреагировали на заявления Арашукова о пытках

Избиратель перед аппаратом электронного подсчета голосов. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
29 октября 2024, 13:41
Центризбирком Грузии пересчитывает голоса избирателей на пяти участках

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше