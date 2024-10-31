Кремль дистанцировался от дискуссии о хиджабах

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле спор о запрете религиозной одежды между властями Чечни и Владимирской области считают региональным вопросом и потому не вмешиваются в него.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что получил угрозы от депутата от Дагестана Бийсултана Хамзаева за то, что Попов поддержал критику в адрес Хамзаева за его позицию о запрете хиджабов в школах Владимирской области.

Кремль не принимает участия в споре о запрете религиозной одежды между властями Чечни и Владимирской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участия", – привел сегодня его слова "Коммерсант".

Песков таким образом ответил на вопрос журналиста об отношении Кремля к запрету на ношение религиозной одежды во владимирских школах и критику этого решения со стороны властей Чечни, уточнило РБК.

Напомним, с 25 октября министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить в школах хиджабы и никабы. После этого депутаты Госдумы от Чечни встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения мусульманской одежды в школах Владимирской области. Об этом сообщил Адам Делимханов. Он подчеркнул, что встреча была проведена по поручению главы Чечни.

Муфтий Чечни Салах Межиев назвал антиконституционным запрет ношения хиджабов в образовательных учреждениях Владимирской области, а возглавляемый им Координационный центр мусульман Северного Кавказа призвал законодательно запретить регионам принимать подобные постановления.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах – читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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