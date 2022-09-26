Родственники солдат потребовали от Минобороны Армении сведений о пропавших без вести

26 сентября 2022, 12:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родственники военнослужащих, пропавших без вести во время эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, на акции протеста перед зданием Минобороны Армении потребовали сообщить о судьбе их близких.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе с Азербайджаном были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей, местоположение двух сельчан неизвестно. Кроме того, 20 военнослужащих находятся в плену, уведомило ведомство. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Родственники военнослужащих, без вести пропавших во время сентябрьского обострения конфликта с Азербайджаном, вышли сегодня на акцию у здания Минобороны Армении.

По словам одного из протестующих, с ними встретился представитель Генштаба и сообщил, что розыскные работы ведутся. Участник акции протеста пояснил, что от его сына с 15 сентября нет известий, а выйти на связь с командиром части нет возможности, пишет "Новости-Армения".

Другой участник акции Сержик Казарян сообщил, что уже почти две недели ничего не знает о судьбе сына-военнослужащего, который в последний раз выходил на связь утром 13 сентября, информирует News.am.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь обмениваются обвинениями в обстрелах.

20 сентября госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести Азербайджана при посредничестве Красного Креста передала Армении тела 95 военных, погибших во время эскалации конфликта. Ранее, 17 сентября, армянской стороне были переданы тела 32 погибших.

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