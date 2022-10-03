Правозащитники назвали элементом террора видеозаписи казней армянских солдат

03 октября 2022, 21:26

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Личности двух армянских солдат, видео казни которых было опубликовано в соцсетях, установлены, расстрел произошел на территории Армении, сообщили правозащитники. Публикация видео с расстрелом армянских солдат в соцсетях является элементом психологического террора, подчеркнула представитель интересов армянских военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян.

Как писал "Кавказский узел", после публикации в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, начата проверка, сообщило 2 октября Минобороны Армении. Специалисты подтвердили подлинность видеозаписи расстрела армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе Азербайджана, заявил омбудсмен Армении. Руководство страны призвало международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар потребовал наказать виновных, если подтвердится, что видео подлинное. Военная прокуратура Азербайджана со своей стороны также изучает подлинность видеозаписи и выясняет, действительно ли на видео пленные армянские военнослужащие.

Офис омбудсмена продолжает работу по установлению личностей расстрелянных армянских военнослужащих, хотя видео плохого качества, лица видны нечетко, отметила защитник прав человека Армении Кристине Григорян. "Но четко установлено место казни армянских солдат, и это суверенная территория Армении. Это очень важно подчеркнуть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Григорян отметила, что это не первый случай негуманного отношения к попавшим в плен армянским военнослужащим. До появления в интернете видео казни, офис защитника прав человека 16 сентября опубликовал доклад, в его закрытую часть входят другие видео, на которых запечатлены пытки армянских солдат.

Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook* сообщил, что в результате изучения распространенного видео с казнью армянских солдат установлены исполнители расстрела. "Это новосозданные в Азербайджане подразделения специального назначения "Командо"", - написал Арман Татоян.

Установлена личность двух военнослужащих, расстрелянных азербайджанскими военными. Родственники одного военнослужащего узнали его по этим кадрам, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель интересов армянских военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян.

По ее словам, личность остальных можно установить после получения списков военнослужащих, находящихся на тот момент на этом посту. Точные координаты армянского поста, где произошел инцидент, известны, но часто происходят изменения личного состава военнослужащих. "Поэтому важны не только списки военнослужащих этого поста, но изменения, если они были в связи с ситуацией", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Число военнопленных в результате обострения ситуации 12-14 сентября, согласно ее данным, составляет 17 человек. Достоверность обнародованных официальных данных по погибшим и без вести пропавшим, по ее словам, оценить пока сложно, неизвестно, все ли тела погибших переданы армянской стороне или нет. Кроме этого, не все переданные тела погибших идентифицированы. "Только после уточнения можно будет обнародовать точные данные погибших и, соответственно, число без вести пропавших военнослужащих. Не исключено, что часть без вести пропавших армянских солдат оказались в числе пленных", - указала Саакян.

19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе с Азербайджаном были убиты или пропали без вести 207 человек, 293 военнослужащих получили ранения. Убитыми в том числе числятся четыре мирных жителя, местоположение одного мирного жителя неизвестно. Кроме того, 20 военнослужащих находятся в плену, уведомило ведомство. 28 сентября стало известно, что Самвел Анталян, находившийся в списке без вести пропавших после эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, найден живым

Расстрелянные армянские солдаты, отметила Саакян, не были включены в список 17 военнопленных, но они числились в списке без вести пропавших. Расстрелы армян азербайджанскими военными, по словам правозащитницы, были и во время осенней войны 2020 года, и после перемирия, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

По ее словам, один из таких инцидентов был зафиксирован в лесах Гадрута в Нагорном Карабахе. "В лесах Гадрута, спустя полтора месяца после перемирия, обнаружили группу безоружных, истощенных от голода и холода армянских солдат, которых просто нужно было предупредить о перемирии. Нужно было просто обеспечить работу гуманитарных миссий Красного Креста или российских миротворцев и поисковых групп, чтобы вывести солдат. Но азербайджанская сторона намеренно препятствовала поисковым работам, запретила ввод в эту зону миссий, параллельно ускорила свои поисковые работы, нашла группу армянских солдат и расстреляла всех", - отметила Саакян.

По ее словам, тела солдат вернули в Армению, а видео их расстрела попало в соцсети. "Лица солдат не видны, но показывается, как азербайджанские военные находят в лесу солдат, прячущихся от них, открывают в направлении армян огонь", - указала Саакян.

Такой же инцидент после объявленного перемирия произошел в селе Хин Тагер Гадрутского района Нагорного Карабаха, где были расстреляны девять армянских солдат, над телами которых глумились, отметила Саакян, добавив, что и по этому инциденту имеются видео.

Правозащитница указала, что о подобных случаях также рассказывают вернувшиеся из плена армянские военнослужащие. Но в интернете такие видео распространяют дозированно. "Здесь наличествуют элементы психологической войны, чтобы подвергать армянскую общественность постояннному психологическому террору", - отметила Сирануш Саакян.

По ее словам, все фактические доказательства военных преступлений в отношении армянских пленных собраны и собираются, все инциденты задокументированы и представляются в международные структуры.

Армения подала жалобу и в ЕСПЧ, и в Международный суд ООН, они приняты в производство, сообщил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в прямом эфире Общественного телевидения. Инцидент, снятый на видео с расстрелом армянских солдат, Киракосян назвал "классическим военным преступлением с грубейшими нарушениями всех Женевских конвенций".

Начальник следственного управления по особым делам Главного следственного управления Следкома Армении Рафаэль Варданян сообщил, что обнародованные в интернете записи казни армянских солдат стали предметом расследования.

"Кавказский узел", также писал, что госкомиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести трижды отчитывалась о передаче Армении тела военных, погибших во время обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе. "Тела были осмотрены с участием специалистов военной прокуратуры Азербайджана, и на них не были обнаружены признаки насилия", - сказано в сообщении от 23 сентября.

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