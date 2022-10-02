Прокуратура Азербайджана отреагировала на видео о расстреле пленных

02 октября 2022, 13:16

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Военная прокуратура Азербайджана изучает подлинность видеозаписи расстрела четырех безоружных людей и выясняет, действительно ли это пленные армянские военнослужащие, сообщила Генпрокуратура страны. Армения анонсировала обращение в Европейский суд и Международный суд ООН в связи с публикацией видео.

Как писал "Кавказский узел", после публикации в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают четырех армянских военнопленных, начата проверка, сообщило сегодня Минобороны Армении. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар потребовал наказать виновных, если подтвердится, что видео подлинное.

Военная прокуратура Азербайджана "полностью и всесторонне" изучит подлинность видеозаписей, а также время и место, где они были сделаны, и установит личности изображенных на них военнослужащих, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны. "По результатам расследования будут соответствующие меры в рамках закона", - цитирует сегодня сообщение ведомства АПА.

Офис представителя Армении по международно-правовым вопросам планирует 3 октября направить заявления в международные суды в связи с обнародованным видео, сообщила представитель офиса Асмик Самвелян. "Сейчас мы изучаем кадры, работаем с другими структурами-партнерами, завтра утром направим заявление в Европейский суд и Международный суд ООН", - приводит ее слова News.am.

Напомним, 27 сентября представитель Армении в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявила, что в Азербайджане удерживаются около 80 армянских пленных, однако Баку эту цифру официально не подтверждает. По ее словам, до эскалации приграничного конфликта в Азербайджане официально оставалось 33 пленных, в сентябре к ним прибавились еще 20.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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