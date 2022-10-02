Минобороны Армении отчиталось о проверке видеозаписи расстрела пленных

02 октября 2022, 11:24

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Начата проверка опубликованного в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских пленных, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября представитель Армении в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявила, что в Азербайджане удерживаются около 80 армянских пленных, однако Баку эту цифру официально не подтверждает. По ее словам, до эскалации приграничного конфликта в Азербайджане официально оставалось 33 пленных, в сентябре к ним прибавились еще 20.

После публикации в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, начата проверка, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

"На данный момент мы не можем сообщить каких-либо конкретных данных о местоположении и хронологии событий. Соответствующие органы сейчас изучают видео", - приводит сегодня его слова "Новости-Армения".

На публикацию видео расстрела отреагировал сегодня спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. "Появилось еще одно ужасное видео, на котором, по-видимому, казнят армянских военнопленных. Если будет доказано, что видео подлинное, то это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные наказаны", - написал в Twitter Клаар, публикацию которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

Видеозапись расстрела четырех безоружных людей была опубликована в Telegram-каналах, информирует сегодня News.am. Где именно и когда было обнародовано видео, в публикации не уточняется.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 11.19 мск, не прокомментировало на своем сайте публикацию видеозаписи.

Напомним, 19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе с Азербайджаном были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей, местоположение двух сельчан неизвестно. Кроме того, 20 военнослужащих находятся в плену, уведомило ведомство. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. Родственники военных, пропавших без вести во время эскалации конфликта, 26 сентября потребовали сообщить о судьбе близких.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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