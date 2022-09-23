Азербайджан передал Армении тела шести военных

23 сентября 2022, 20:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тела шести военных, погибших во время обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе, переданы Армении, сообщила госкомиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести Азербайджана при посредничестве Красного Креста передала Армении тела 95 военных, погибших в ходе эскалации приграничного конфликта 12-14 сентября.

Тела 32 погибших в ходе эскалации конфликта на границе 12-14 сентября, которые были обнаружены на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, были переданы Армении 17 сентября. Совбез Армении сообщил 19 сентября, что после обострения конфликта на границе были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей, местоположение двух сельчан неизвестно. Кроме того, 20 военнослужащих находятся в плену, уведомило ведомство. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Найденные на территории боевых действий тела шести военных были переданы Армении при посредничестве международного комитета Красного креста, сообщила сегодня госкомиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести. "Тела были осмотрены с участием специалистов военной прокуратуры Азербайджана, и на них не были обнаружены признаки насилия", - сказано в сообщении.

Поиск тел на перешедших под контроль Азербайджана территориях продолжается, говорится в пресс-релизе.

Напомним, 12-14 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь обмениваются обвинениями в обстрелах.

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