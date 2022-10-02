Армения обвинила Азербайджан в казни военнопленных

02 октября 2022, 18:48

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Специалисты подтвердили подлинность видеозаписи расстрела армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе Азербайджана, заявил омбудсмен Армении. Руководство страны призвало международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", после публикации в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, начата проверка, сообщило сегодня Минобороны Армении. Также Армения анонсировала обращение в Европейский суд и Международный суд ООН в связи с публикацией видео.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар потребовал наказать виновных, если подтвердится, что видео подлинное. Военная прокуратура Азербайджана со своей стороны также изучает подлинность видеозаписи и выясняет, действительно ли на видео пленные армянские военнослужащие, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Офис омбудсмена Армении проверил подлинность видео с расстрелом безоружных армянских солдат и пришел к выводу, что оно записано 13 сентября в ходе эскалации вооруженного конфликта Армении и Азербайджана. Специалисты офиса омбудсмена изучили место, показанное на видео, сопоставив эти кадры с аналогичным видео, имеющимся в ряде баз данных, а также путем комплексного сравнения погодных условий, обмундирования военнослужащих, разговора азербайджанских военных и других параметров, говорится в сегодняшнем заявлении омбудсмена Кристины Григорян.

"Это очередное военное преступление, совершенное азербайджанскими ВС", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Омбудсмен подчеркнула, что «несоразмерная реакция структур с международным правозащитным мандатом на эти военные преступления лишь несет риск заполнения в календаре ООН новых дней, таких, как сегодняшний День борьбы с насилием».

На распространенном видео видно, как казнят 7-8 армянских солдат, заявила представитель армянских военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян. По словам Саакаян, она вместе с коллегами в международных структурах готовит жалобу в ЕСПЧ. "Если бы ранее многочисленные подобные действия Азербайджана были наказаны, сегодня с его стороны не было бы этих продолжающихся военных преступлений. Это результат безнаказанности", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» правозащитница.

Армения использует все доступные международные механизмы для привлечения Азербайджана к ответственности, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В своем микроблоге в Twitter Пашинян призвал международное сообщество «решительно осудить и рассмотреть данное военное преступление и принять соответствующие меры, чтобы остановить агрессию Азербайджана», передал корреспондент "Кавказского узла".

На опубликованное видео отреагировал и МИД Армении, потребовав дать оценку "вопиющим преступлениям". "Международное сообщество обязано усилить давление на Азербайджан для незамедлительного возвращения всех незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных к гражданских лиц, выявления судеб насильственных исчезновений и пропавших без вести", - говорится в заявлении МИД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

МИД отметил, что глава министерства Арарат Мирзоян сегодня встретился с Тойво Клааром и "подчеркнул императиву устранения последствий последней азербайджанской агрессии в отношении Республики Армения - вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенных территорий РА, немедленного освобождения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, безоговорочного соблюдения режима прекращения огня". Также Мирзоян подчеркнул, что "виновные должны понести соответствующую ответственность, в том числе путем применения санкций".

Экс-омбудсмен Армении Арман Татоян призвал власти Армении незамедлительно обратиться в Международный суд. "Это следовало сделать давно, учитывая продолжающиеся массовые военные преступления Азербайджана, а также безрезультативность одних только призывов и требований к внешнему миру. Должны быть реализованы конкретные механизмы", - отметил Арман Татоян в сообщении на своей странице в Facebook*, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 27 сентября представитель Армении в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявила, что в Азербайджане удерживаются около 80 армянских пленных, однако Баку эту цифру официально не подтверждает. По ее словам, до эскалации приграничного конфликта в Азербайджане официально оставалось 33 пленных, в сентябре к ним прибавились еще 20.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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