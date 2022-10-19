Пашинян назвал число пропавших без вести жителей Армении

19 октября 2022, 11:12

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29 граждан Армении пропали без вести в ходе обострения конфликта с Азербайджаном в сентябре этого года. Всего же в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха без вести пропало более тысячи граждан страны, сообщил Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября власти Армении сообщили о перемирии. По их данным, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. 4 октября Минобороны Армении сообщило о возвращении на родину 17 военных, находившихся в азербайджанском плену. Военнослужащие подверглись пыткам в плену, заявила после встречи с ними защитник прав человека в Армении Кристине Григорян.

13 октября содокладчики совета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) Киммо Кильюнен и Бориана Оберг выразили обеспокоенность поступающими сообщениями о пытках армянских военных в азербайджанском плену. Они призвали азербайджанским военных покинуть территорию Армении и освободить военнопленных.

29 армянских граждан пропали без вести во время обострения конфликта с Азербайджаном 13 сентября, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, 777 жителей Армении пропали без вести во время первой карабахской войны, 217 - во время второй. "Мы надеемся, что Азербайджан будет сотрудничать в выяснении судьбы наших соотечественников", - сказано в сообщении Пашиняна на его странице в Twitter.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Общие сведения о Нагорном Карабахе". Офисы Международного комитета Красного Креста в регионе получили информацию от родных и близких о 4500 пропавших без вести, с азербайджанской стороны пропавшими без вести считаются 3800 человек, сообщила глава отдела Бакинского офиса МККК по общественным связям Илаха Гусейнова.

Во время полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести, сообщил 21 марта Следком Армении. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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