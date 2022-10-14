14 октября 2022, 01:30

Содокладчики ПАСЕ призвали Баку вывести войска из Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные должны покинуть территории Армении и освободить военнопленных, заявили содокладчики совета Парламентской ассамблеи Европы.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября Минобороны Армении сообщило о начале проверки распространённого в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные пытают пленных. Опубликованное в соцсетях видео с участием армянских солдат в азербайджанском плену доказывает факт их убийства, международное сообщество должно потребовать от азербайджанских властей расследования и наказания виновных, заявил офис омбудсмена Армении. Личности запечатленных на видеозаписи пленных установлены, расстрел произошел на территории Армении, их тела вернули как погибших на поле боя, сообщила адвокат Сирануш Саакян.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Содокладчики совета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) Киммо Кильюнен и Бориана Оберг выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность поступающими сообщениями о пытках армянских военных в азербайджанском плену. Они выразили надежду, что военная прокуратура Азербайджана проведет их публичное и прозрачное расследование.

Содокладчики призвали власти Азербайджана "покинуть территории Армении и освободить находящихся под их контролем военнопленных". "Только дипломатические средства принесут справедливый и прочный ответ на конфликт, который принесет пользу населению обоих государств", - говорится в заявлении, опубликованном 13 октября на сайте организации.

Комментариев относительно заявления сопредседателей ПАСЕ на сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 1.20 мск 14 октября, не опубликовано.

Напомним, что 4 октября Минобороны Армении сообщило о возвращении на родину 17 военных, находившихся в азербайджанском плену. На следующий день Следком Армении сообщил, что допрошены 10 военных, семерых планируется допросить позже, так как они находятся в больнице с осколочными ранениями. Военнослужащие, возвращенные из азербайджанского плена, подверглись пыткам, заявила после встречи с ними защитник прав человека в Армении Кристине Григорян. 

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Примечание:

"Чавушоглу заявил о договоренностях Баку и Еревана по нескольким пунктам мирного договора", "Армения потребовала наказать Азербайджан за убийства пленных солдат", "Протестующие в Гюмри призвали власти Армении выйти из ОДКБ".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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