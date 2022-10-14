Содокладчики ПАСЕ призвали Баку вывести войска из Армении

14 октября 2022, 01:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские военные должны покинуть территории Армении и освободить военнопленных, заявили содокладчики совета Парламентской ассамблеи Европы.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября Минобороны Армении сообщило о начале проверки распространённого в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные пытают пленных. Опубликованное в соцсетях видео с участием армянских солдат в азербайджанском плену доказывает факт их убийства, международное сообщество должно потребовать от азербайджанских властей расследования и наказания виновных, заявил офис омбудсмена Армении. Личности запечатленных на видеозаписи пленных установлены, расстрел произошел на территории Армении, их тела вернули как погибших на поле боя, сообщила адвокат Сирануш Саакян.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Содокладчики совета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) Киммо Кильюнен и Бориана Оберг выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность поступающими сообщениями о пытках армянских военных в азербайджанском плену. Они выразили надежду, что военная прокуратура Азербайджана проведет их публичное и прозрачное расследование.

Содокладчики призвали власти Азербайджана "покинуть территории Армении и освободить находящихся под их контролем военнопленных". "Только дипломатические средства принесут справедливый и прочный ответ на конфликт, который принесет пользу населению обоих государств", - говорится в заявлении, опубликованном 13 октября на сайте организации.

Комментариев относительно заявления сопредседателей ПАСЕ на сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 1.20 мск 14 октября, не опубликовано.

Напомним, что 4 октября Минобороны Армении сообщило о возвращении на родину 17 военных, находившихся в азербайджанском плену. На следующий день Следком Армении сообщил, что допрошены 10 военных, семерых планируется допросить позже, так как они находятся в больнице с осколочными ранениями. Военнослужащие, возвращенные из азербайджанского плена, подверглись пыткам, заявила после встречи с ними защитник прав человека в Армении Кристине Григорян.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.