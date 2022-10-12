Армения потребовала наказать Азербайджан за убийства пленных солдат

12 октября 2022, 17:46

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Опубликованное в соцсетях видео с участием армянских солдат в азербайджанском плену доказывает факт их убийства, международное сообщество должно потребовать от азербайджанских властей расследования и наказания виновных, заявил офис омбудсмена Армении. Личности запечатленных на видеозаписи пленных установлены, их тела вернули как погибших на поле боя, сообщила адвокат Сирануш Саакян.

Как писал "Кавказский узел", начата проверка распространённого в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные пытают пленных, сообщило Минобороны Армении.

После публикации в соцсетях видео с расстрелом армянских военнопленных специалисты подтвердили подлинность видеозаписи , заявил омбудсмен Армении. Руководство страны призвало международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности. Личности двух армянских солдат на видео установлены, расстрел произошел на территории Армении, сообщили правозащитники. Публикация видео с расстрелом армянских солдат в соцсетях является элементом психологического террора, заявил представитель интересов армянских военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян.

Опубликованное в соцсетях видео доказывает факт убийства армянских военнопленных в плену, заявили в офисе омбудсмена Армении. Личности пленных, которые видны на видеозаписи установлены, их тела вернули как погибших на поле боя, сообщила адвокат Сирануш Саакян.

Видео и истязаний армянских военных появилось в соцсетях 11 октября. В частности, его разместил Telegram-канал "Баграмян 26".

Как следует из видео, не менее двух человек в военной форме требуют на русском языке от двух солдат, которые лежат на полу, подняться. Видна кровь, к одному из них применяют силу, требуя встать, он кричит. Еще один военный неподвижно лежит на полу. Лица тех, кто приказывает пленным, закрыты.

Распространенное видео истязания армянских военнопленных доказывает факт их убийства в плену, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате омбудсмена Армении.

Азербайджан зафиксировал очередное военное преступление, совершенное его военными, отметил представитель офиса омбудсмена. По его данным, видео было записано в ходе сентябрьского обострения приграничного конфликта. "Личности военнослужащих идентифицированы" - сказал он. Представитель офиса омбудсмена также подчеркнул, что данные подтверждают военнопленные, "которых вернули из плена 4 октября"..

Свидетельства убийства армянских военнопленных будут представлены в международные структуры, подчеркнул сотрудник аппарата омбудсмена.

"Безнаказанность порождает новые тяжкие преступления. Эти деяния должны осудить все мировые акторы, а международное сообщество должно потребовать от азербайджанских властей расследования и наказания организаторов и виновных, а не их награждения медалями и орденами", - добавил он.

В пресс-службе Минобороны Армении отказались предоставить подробности случившегося. "Нами определена местность, зафиксированная на видео. Иных подробностей не можем предоставить", - заявил пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.

Место где записано видео, установлено - это произошло в бункере боевой позиции линии соприкосновения в Гегаркунике, заявила корреспонденту "Кавказского узла" представитель интересов армянских военнопленных в ЕСПЧ, адвокат Сирануш Саакян.

Она отметила, что видео сделано в ходе обострения ситуации в сентябре. По ее словам, все трое солдат идентифицированы. "Все трое были убиты. Вероятно, лежащий в неподвижном состоянии был уже мертв, когда записывали видео. Позже их тела вернули, выдав их как погибших на поле боя", - сказала адвокат.

По ее словам, азербайджанские военные закрыли лица, чтобы избежать уголовного преследования.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября Минобороны Армении сообщило о возвращении на родину 17 военных, находившихся в азербайджанском плену. На следующий день Следком Армении сообщил, что допрошены 10 военных, семерых планируется допросить позже, так как они находятся в больнице с осколочными ранениями. Военнослужащие, возвращенные из азербайджанского плена, подверглись пыткам, заявила после встречи с ними защитник прав человека в Армении Кристине Григорян.

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