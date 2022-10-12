Минобороны Армении заявило о проверке видеозаписи пыток пленных

12 октября 2022, 01:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начата проверка распространённого в соцсетях видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные пытают пленных, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", после публикации в соцсетях видео с расстрелом армянских военнопленных начата проверка, сообщило 2 октября Минобороны Армении. Специалисты подтвердили подлинность видеозаписи расстрела армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе Азербайджана, заявил омбудсмен Армении. Руководство страны призвало международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности. Личности двух армянских солдат на видео установлены, расстрел произошел на территории Армении, сообщили правозащитники. Публикация видео с расстрелом армянских солдат в соцсетях является элементом психологического террора, заявил представитель интересов армянских военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар потребовал наказать виновных, если подтвердится, что видео подлинное. Военная прокуратура Азербайджана со своей стороны также изучает подлинность видеозаписи и выясняет, действительно ли на видео пленные армянские военнослужащие.

В соцсетях 11 сентября распространился видеоролик с пытками армянских военнослужащих, сообщили 11 октября со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Арама Торосяна "Новости-Армения". Министерство обороны Армении изучает новую видеозапись с пытками армянских военнопленных. Предположительно, он был снят во время сентябрьского обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией, отмечается в сообщении. Где именно и когда было обнародовано видео, Торосян не уточнил.

19 сентября Совбез Армении сообщил, что после обострения конфликта на границе с Азербайджаном были убиты или пропали без вести 207 человек, 293 военнослужащих получили ранения. Убитыми в том числе числятся четыре мирных жителя, местоположение одного мирного жителя неизвестно. Кроме того, 20 военнослужащих находятся в плену, уведомило ведомство. 28 сентября стало известно, что Самвел Анталян, находившийся в списке без вести пропавших после эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, найден живым

Видео с пытками армянских военнопленных появилось 11 октября на сайте Reddit. В аннотации к видео утверждается, что действие на нем происходит в сентябре. На кадрах видео показан военный, на ногах которого сквозь камуфляж проступает кровь, его заставляют встать, рядом с ним на полу лежит еще один человек в камуфляже, он не подает признаков жизни. Третьего человека вытаскивают за шиворот из-под стеллажа, на котором видны следы крови, тащат по полу и бросают. "Кавказский узел" не может подтвердить подлинность видео, время и место его съемки.

"Кавказский узел" также писал, что 4 октября Минобороны Армении сообщило о возвращении на родину 17 военных, находившихся в азербайджанском плену. На следующий день Следком Армении сообщил, что допрошены 10 военных, семерых планируется допросить позже, так как они находятся в больнице с осколочными ранениями. Военнослужащие, возвращенные из азербайджанского плена, подверглись пыткам, заявила после встречи с ними защитник прав человека в Армении Кристине Григорян.

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