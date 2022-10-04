Азербайджанские военные обнаружили три захоронения жертв первой карабахской войны

04 октября 2022, 17:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пресс-тур к месту захоронения азербайджанцев, погибших в 1991-1994 годах, организовали власти Азербайджана после того как правозащитники и власти Армении призвали международное сообщество расследовать казни пленных в ходе сентябрьского обострения конфликта на границе двух стран.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически отчитываются об обнаружении новых мест захоронений погибших в ходе первой карабахской войны. Так, на высоте Фаррух около одноименного карабахского села в марте были найдены останки, предположительно, азербайджанских военных, погибших в первой карабахской войне.

В соцсетях было опубликовано видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, начата проверка, сообщило 2 октября Минобороны Армении. Специалисты подтвердили подлинность видеозаписи расстрела армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе Азербайджана, заявил омбудсмен Армении. Личности двух армянских солдат, видео казни которых было опубликовано в соцсетях, установлены, расстрел произошел на территории Армении, сообщили правозащитники. Публикация видео с расстрелом армянских солдат в соцсетях является элементом психологического террора, подчеркнула представитель интересов армянских военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян. Руководство страны призвало международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности.

В селе Эдилли Ходжавендского района (армянское название - Ухтадзор) Ходжавендского района (армянское название - Мартунинский район), которое перешло под контроль Азербайджана осенью 2020 года, в ходе поисковых работ 14-28 сентября были обнаружены три новых места захоронения жертв карабахского конфликта 1991-1994 годов. Одно из них - массовое захоронение предположительно 12 азербайджанских военных, было показано сегодня в рамках пресс-тура представителям около 20 иностранных медиа и репортерам местных телеканалов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В сентябре были обнаружены три места захоронений. В двух из них были найдены скелеты шести человек , а в одном - 12, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела криминалистической экспертизы объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Нурана Гусейнова. Все последние предположительно были военными, отметила она. "Об этом свидетельствуют обнаруженные фрагменты одежды, обуви, бляхи солдатских ремней", - сказала Гусейнова. При каких обстоятельствах они погибли, установит экспертиза.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Общие сведения о Нагорном Карабахе".

Офисы Международного комитета Красного Креста в регионе получили информацию от родных и близких о 4500 пропавших без вести, с азербайджанской стороны пропавшими без вести считаются 3800 человек, сообщила глава отдела Бакинского офиса МККК по общественным связям Илаха Гусейнова. Красный Крест для содействия в поисках создал базу данных биоматериалов родственников пропавших без вести, чтобы в будущем можно было бы идентифицировать обнаруженные останки по совпадению ДНК. В Бакинском и Бардинском офисах собрана информация о биоматериалах порядка 10 тысяч человек (по 3-4 человека на каждого пропавшего).

Напомним, что обнародование видео о казнях армянских военных сказалось на встрече глав МИД Армении и Азербайджана, которая прошла в Женеве напряженной атмосфере. При этом обе стороны выразили намерение достичь долгосрочного мира в регионе.

Армения подала жалобу в связи с информацией о казнях военных и в ЕСПЧ, и в Международный суд ООН, они приняты в производство, сообщил 3 октября представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

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