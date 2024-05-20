Казанского блогера вынудили еще раз извиниться перед дагестанцами

20 мая 2024, 05:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В дагестанских телеграм-канал получило распространение еще одно видео с извинениями блогера из Татарстана. На этот раз группа жителей Дагестана специально приехала в Казань и записала видео с блогером, который утверждает, был неправ и говорил на эмоциях. Ни подобные оскорбления, ни последующие извинения не красят мужчину, считают комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Татарстана, высказавший ранее оскорбления в адрес жителей Дагестана, записал видеообращение, в котором принес им свои извинения.

Еще одно видео с извинениями блогера из Татарстана перед жителями Дагестана опубликовано в республиканских телеграм-каналах, в частности, "Тут Дагестан" и "Голос Дагестана".

На этот раз блогер в кадре не один, а с тремя мужчина. Они сидят на угловом диване. Один из них говорит, что группа жителей Дагестана прилетела в Казань и вместе с "казанским братом Хамзатом и старшим дядей, с диаспорой" увиделись с Рустамом и объяснились, в чем он был неправ. По его словам, "человек поторопился и неправильно высказался в адрес нашей республики, наших женщин и вроде понял". "Нормально все, короче", - заявил он.

Потом слов взял блогер, который заявил, что был неправ и поторопился "на эмоциях". "[Я] сказал то, что не нужно было говорить и искренне прошу прощения у всего Кавказа, который я задел, который оскорбил. Это все из-за эмоций, из-за неправильной информации. Искренне ради Аллаха прошу прощения у всего Кавказа", - сказал он.

В подписи к видео говорится, что визит в Казань совершили "наши львы", не уточняется, кто это был. Также сообщается, что "это уже седьмое видео с извинениями".

Публикация в телеграм-канале "Голос Дагестана" набрала 659 лайков, комментарии отключены. В телеграм-канале "Эхо Дагестана" видео набрало 205 лайков. Подписчики оставили под публикацией 539 комментариев. "Интересно, хоть раз в жизни будет, когда скажут и извиняться не будут после этого", - интересуется Ammar.

"За языком следить надо, чтоб потом не выглядеть так жалко!" - советует Аида. "Мужчины дожили до того, что сначала говорят, потом извиняется", - недоумевает DST_Auto.

"Радует глаз, когда видишь, что остались у нас мужчины настоящие", - делится впечатлениями kama. "Вот так надо, ехать и разбираться словами, а не кулаками, кричать наезжать. Аккуратно объясняешь", - поддержал авторов видео Хамзат.

"Два дня подряд извиняется", - отмечает echedinets111. "Че сказать, хайпанул так хайпанул", - иронизирует Ibra. "Это, наверно, пятое его извинение, если еще будут, я расплачусь от жалости к нему", - пишет Bobby.

Напомним, практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в июле МВД Дагестана опубликовало извинения автора шуточного рекламного ролика, в котором обыгрывалось ДТП. Шуточному ролику уже около пяти лет, и добиваться от его автора публичных извинений было излишним, заявили тогда комментаторы телеграм-канала МВД Дагестана. Пояснения от автора видео были взяты после того, как стали поступать жалобы, заявила пресс-служба ведомства.

В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.